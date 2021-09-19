إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة شقق في السلام

قررت نيابة السلام بجنوب القاهرة إحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب «كسر الباب»، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من أحد المواطنين، يفيدوا فيه بتعرضه لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقته التي يقطن بها، مضيفا أنه وجد باب الشقة مكسور ولا يشك في أحد.

وبجمع وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل "مسجل خطر" سرقات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة أمنية، تم ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الادرامى، حيث ضبط بحوزته المسروقات التي استولى عليها، بالإضافة إلى مسروقات أخرى قام بسرقتها بنفس الطريق من داخل آخرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أحالته إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معه.