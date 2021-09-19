غدًا.. عرض «هتروق وتحلى» و«معانا اتصال» و «فوتو نهائى» بسينما المرأة

يعرض نادي سينما المرأة، برئاسة السيناريست زينب عزيز كلا من فيلم هتروق وتحلى للمخرج عمر مصطفى وبطولة مونيا ورضا إدريس ومجموعة من الشباب.

وفيلم "معانا اتصال" للمخرج فتحى عمر وفيلم "فوتو نهائى" للمخرج خالد خماش وذلك غدًا الإثنين بالهناجر بدار الأوبرا في السابعة مساء.

وعقب عرض الأفلام، تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد على ومديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على؛ لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين من فيروس كورونا والحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

وقالت مونيا، لـ"الدستور": "أحضر لعدة مفاجآت تعطي للراحل حقه الذي لم يأخذه بالطريقة الصحيحة إلى الآن، حيث من المنتظر أن نقدم أشياء جديدة عنه بشكل مميز يليق به من خلال جمعية الحفاظ على التراث الغنائي، والذي نقوم بتحضيره الآن، وتعطلنا مؤخرًا بسبب ظروف كورونا".

واستكملت أنه قدم لها أغنية "عشان الكل" كلمات محمد فايد وتوزيع ميشيل المصري وألحانه، متابعة: "قمنا بغنائها عقب وفاته بفتر قصيرة وعرضتها الإذاعة بشكل عاجل دون أن يأخذوا أي أموال تذكر، حيث قامت الإذاعة بتقدير الراحل بشكل فوري عندما تحدثنا معها وقامت بالتنازل عن كافة التوثيقات الخاصة بالأغنية التي قدمها الراحل قبل وفاته".