مواعيد وأسعار تذاكر حفل النجمة أمال المثلوثي بالإسكندرية

تستعد النجمة التونسية أمال المثلوثي، لإحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، بمصاحبة فرقتها الخاصة، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، وتقدم "المثلوثي" خلاله باقة متنوعة من أعمالها الخاصة الوطنية والعاطفية، ومنها: «حلم، الروح، ما لقيت، في كل يومين، صوت الثورة، والكلمة الحرة»، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الأغنيات العالمية التى ستقدمها على طريقتها الخاصة.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، وانقسمت إلى 3 فئات، الأولى بمبلغ 160 جنيهًا، والثانية بمبلغ 310 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 410 جنيهًا، ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل، وهي:

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.

ولاقت إدارة الأوبرا، اقبال جماهيرى مكثف على تذاكر الحفل، خاصة انه يمثل عودة النجمة امال المثلوثى، للقاء جمهورها بعد غياب دام اكثر من ثلاث سنوات.

وكانت طرحت أمال المثلوثى مؤخرًا أخر البوماتها والذى حمل اسم "يوميات تونس Tunis Diaries"، ويضم 18 أغنية، مقسمة عبر ألبومين في ألبوم واحد، حيث يحوي النصف الأول تسع أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها "حلم" و"م الروح" و"ما لقيت" و"Princess Melancholy" و"في كل يومين"، بينما يشمل النصف الثاني تسعة أغنيات "كوفرز"، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغني البريطاني David Bowie، إلى جانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.

يذكر أن أمل المثلوثى، أحيت العام الماضى، حفل ختام النسخة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي تشدو خلاله بمقتطف من ألبومها الجديد، في أول إطلالة غنائية لها في مصر بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها.