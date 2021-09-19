الخميس.. عزيز الشافعي ضيف برنامج «معكم» مع منى الشاذلي

في حلقة جديدة من برنامج "معكم" على قناة cbc، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدث عزيز الشافعي خلال الحلقة، عن أبرز التحديات التي واجهها حتى يُصبح متواجدًا على الساحة الفنية، بداية من تخرجه في كلية الهندسة، ثم عمله في مجال هندسة الاتصالات، ثم بداياته فى التلحين مع خالد سليم وأغنية "بلاش الملامة" التي قدمها خلال فيلم "سنة أولى نصب".

ويتحدث أيضا عن نجاحاته الكبيرة مع عدد من الفنانين، في مقدمتهم الفنان عمرو دياب، الذي شارك بتلحين وكتابة الأغاني في ألبومه "سهران" بأكثر من أغنية، فضلا عن تجربته الغنائية مع الفنان رامي صبري بأغنية "حياتي مش تمام" التي طرحت في نفس توقيت طرح ألبوم الهضبة، ورغم ذلك حققت نجاحا كبيرًا.

ويقدم عزيز الشافعي خلال اللقاء، المطرب فخراني، والمطربة فيروز أركان، اللذين قدما عددًا من الأغاني من تلحينه وكتابته.

وتصدر الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، سوق الأغنيات لصيف 2021 بعدد كبير من الأغنيات تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وحققت الأغنيات ردود أفعال قوية بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب عزيز الشافعي في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، عن نجاح أغنياته التي طرحت في موسم صيف 2021، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على عدد من الأغنيات الجديدة استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتعاون مع المطرب محمد نور في أغنية جديد بعنوان "سداح مداح" من كلماته وألحانه والمقرر طرحها خلال أيام.

وتعاون عزيز الشافعي في صيف 2021 بـ15 أغنية شارك في بعضها بالتلحين والبعض الآخر بالكلمات والألحان مع كبار نجوم الغناء وهم النجمة المغربية سميرة سعيد، ومصطفى حجاج، وموسى، وهاني شاكر، وتامر حسني، وفرقة واما، ومحمد حماقي، والنجمة أنغام، وبلقيس، وآدم، ورامي عاشور، ورامي صبري، ودياب.