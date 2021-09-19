رصف طرق وإنارة شوارع.. «شباب الصحفيين» ترصد طفرة حضارية في دسوق (صور)

رصدت جبهة “شباب الصحفيين” طفرة حضارية ونقلة كبيرة في مدينة دسوق من رصف الطرق وإنارة الشوارع وتطهير المصارف ورفع القمامة وإزالة الإشغالات في فترة زمنية وجيزة.

وأكدت الجبهة أن رجل الشارع شعر بهذا التغيير ولمس حجم الإنجازات والنجاحات الكبيرة في الشارع الدسوقي والتي يقودها المحاسب الشاب السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، الذي تولي المهمة مؤخراً.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان: “حرصنا على قضاء يوم كامل داخل المدينة والقرى التابعة لها ورصدنا على الطبيعة بالصور حالة التغيير التي أصبحت شعار مدينة العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي والتي لم تحدث منذ عشرات السنين”.

وأضاف طوالة: “تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت السطحية من مدخل طريق (دسوق - فوه)، وجاري استكمال وضع طبقة الأسفلت بمدخل (دسوق - كفرالشيخ) من ميدان أحمد زويل طريق الصالحية،، بالإضافة إلى البدء في تمهيد شارع الجمهورية”.

وأشار إلى أنه تم رفع 25 طن قمامة بقرية جماجمون، بمشاركة 4 سيارات 5 طن وجرار و2 مقطورة ولودر في مناطق البنزينة وسعد قاسم وشارع الموقف والجمعية الزراعية وبجوار المدارس، بالإضافة إلى تطهير صناديق القمامة في دسوق وتفريغها بالتنسيق مع وحدة الملاريا.

أوضح أنه تم تطهير مصرف نمرة 10 بقرية شباس الملح ورفع نانج التطهير لتنظيفها من الحشائش وتسليكها لتسهيل عملية الري والصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة والصيانة الدورية، حيث تم عمل صيانة إنارة الميدان الإبراهيمي والمنشية، وشارع بحيري بالكشلة والإدارة الزراعية، بالإضافة إلى العديد من الشوارع الأخرى، فضلا عن رش وتطهير المساجد حرصا على حياة المواطنين.

طفرة حضارية في دسوق

طفرة حضارية في دسوق

طفرة حضارية في دسوق

طفرة حضارية في دسوق