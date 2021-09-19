بعد إصابته بجلطتين.. الفنان كريم فهمى يغادر المستشفى

تحسنت الحالة الصحية للنجم كريم فهمي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إصابته بجلطتين في الرئة أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وعلم "الدستور" أن الفنان كريم فهمي غادر أمس السبت غرفة العناية المركزة بعد أن تحسنت حالته الصحية وتم نقله إلى غرفة عادية تحت ملاحظة الأطباء، ومن المقرر أن يجري اليوم الأحد الفحوصات النهائية للاطمئنان على صحته.

ويغادر النجم كريم فهمي اليوم الأحد المستشفى بشكل نهائي، ويذهب إلى منزله من أجل استكمال علاجه تحت إشراف الأطباء.

كريم فهمي

أحمد فهمي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لكريم فهمي

ونشر الفنان أحمد فهمي شقيق النجم كريم فهمي أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا كتب فيه: «جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي، عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز أطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم».

آخر أعمال كريم فهمي الفنية

وشارك النجم كريم فهمي الفترة الماضية في المنافسة السينمائية بفيلم "ديدو" حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وردود أفعال متباينة بين الجمهور.

وأعلن كريم فهمى مؤخرًا عن استعداده لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "ديدو" الذى عرض مؤخرًا فى السينمات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.