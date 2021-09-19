«علام وشعيب» يوقعان بروتوكول تعاون لفتح فرع لدار الإفتاء بمطروح (صور)

وقع الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة مرسى مطروح، جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة مرسى مطروح، بجوار بجوار مكتبة مصر العامة على مساحة 135 متر مسطح، بتكلفة إجمالية 2 مليون و 200 ألف جنيه.

محافظ مطروح ومفتي الديار المصرية

وأوضح محافظ مطروح، أن فرع دار الإفتاء سيتكون من طابقين الدور الأول مكون من مكتبي أمناء فتوى وصالة انتظار للجماهير، والثاني سيتكون من 4 مكاتب لأمناء الفتوى وغرفة تحكم، بإجمالي 6 مكاتب لأمناء الفتوى مؤكدا أنه سيتم الإنشاء علي الطراز الإسلامي والانتهاء من الأعمال خلال 3 أشهر.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد استقبل، اليوم الأحد، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك خلال زيارته لمطروح لتوقيع بروتوكول تعاون لفتح فرع لدار الإفتاء بمطروح.

ورحب محافظ مطروح بمفتي الديار المصرية مقدما له الشكر على الاهتمام بمحافظة مطروح والسعي لإنشاء فرع للدار بالمحافظة لتقديم خدمات الفتوى والاستشارة الدينية القائمة على العلم والفقه بعيدا عن التعصب وذلك من خلال علماء متخصصين.

محافظ مطروح ومفتي الديار المصرية





وكان محافظ مطروح، قد استقبل في مايو 2021 ، لجنة من دار الإفتاء المصرية لبحث اختيار موقع لتخصيص مقر لدار الإفتاء بمحافظة مطروح، وضمت كلا من المهندس أحمد سامح رئيس قطاع مكتب مفتى الجمهورية، ومحمد فاروق نجدى مدير عام الإدارة المالية بدار الإفتاء المصرية، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة، و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وتم استعراض أكثر من موقع مع اختيار الأنسب منها وسهولة المواصلات والتيسير على الجمهور الوصول إليها، مع المعاينة على الطبيعة، وتقرر إقامة فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح بالمصلى الملاصق لمكتبة مصر العامة ومتحف آثار مطروح بمدينة مرسى مطروح.

ووجه "شعيب" الشكر لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية على الاهتمام والتعاون المستمر مع محافظة مطروح مع التأكيد على الترحيب والاستعداد التام لدعم تخصيص مقر لدار الإفتاء المصرية بمطروح وتذليل أى عقبات بما يوفر مشقة السفر على أهالى المحافظة و يتيح الفتوى الصحيح.

محافظ مطروح ومفتي الديار المصرية

يأتي ذلك في إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية المصرية بتجديد الخطاب الديني والجهود المبذولة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، ونشر صحيح الفتوى بما يحافظ على ثوابت الدين، و يسهم في بناء المجتمع وسلامته من كل فكر دخيل على أصول الإسلام والحفاظ على ثوابت الهوية المصرية الأصيلة ودعم استقرار الوطن والدفع بخطوات التنمية .