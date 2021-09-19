«الزراعة» تحذر من أمراض حشرية وفطرية تصيب زراعات البرسيم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير لها، أن محصول البرسيم يتعرض للإصابة ببعض الأمراض الحشرية والفطرية التي تقلل الإنتاجية أو موت النبات.

وأضاف التقرير أن الأأمراض الحشرية تتضمن أولا الآفات الحشرية للبرسيم الحجازي:

1- دودة ورق القطن

تصيب دودة القطن البرسيم الحجازي من خلال وضع البيض وفقس اليرقات، حيث تتغذيث على أوراق النبات وتسبب أضرار بالغة بمحصول البرسيم، ما يقلل الإنتاجية وبالتالي يؤثر على علف الحيوان.

مكافحة دودة القطن

- عدم وضع أكوام من البرسيم فوق بعضها بتجنب جمع اليرقات .

- رش النبات بمبيد لانيت 90% بمعدل 300جم / فدان وعدم تغذية الماشية إلا بعد أسبوعين من الرش.

تعاد عملية الرش عند الحاجة مع عدم تغذية المواشي قبل أسبوعين من الرش علي الأقل.

2- سوسة ورق البرسيم

تعتبر أشد آفة وخطرة على نبات البرسيم، تسكن يرقات الحشرةعلى سطح أوراق النبات مما يظهر ثقوب مستطيلة على حواف الأوراق.

مكافحة سوسة ورق البرسيم

- حش النباتات وتعرض التربة لأشعة الشمس للقضاء على الحشرات.

- رش مبيد لانيت 90% بمعدل 300جم/فدان أو مبيد سليكرون 72% بمعدل 3 / 4 لتر للفدان وعدم تغذية الماشية على النبات المرشوش قبل أسبوعين من اختفاء أثره.

أمراض البرسيم الحجازي

أولا الأمراض الفيروسية

الموزيك ينتقل هذا المرض عن طريق الحشرات وتتعدد أعراضه في النقاط التالية:

1- تقزم النباتات

2- موت النباتات

3- تشوع الأوراق ووجود خطوط ذات لون أصفر أو أخضر داكن في عروق الأوراق.

مكافحة مرض الموزيك

- مقاومة الحشرات الناقلة للفيروس

- القضاء على النباتات المصابة

ثالثا الأمراض البكتيرية للبرسيم:

- أعراض مرض الذبول البكتيري

1- إصفرار المجموع الخضري والتواء الأوراق

2- تفرق النبات ووجود البكتريا على التربة

- يمكن مكافحة مرض الذبول البكتيري من خلال الانتظام في الري وعمليات التسميد، وزراعة أصناف مقاومة.

• أعراض مرض التبقع البكتيري

1- تكون بقع مائية بنية اللون على سطح الأوراق

2- ظهور بقع غير منتظمة على السطح السفلى للأوراق

تساقط الأوراق وموت النباتات مبكرا عند شدة الإصابة

- يمكن مكافحة مرض التبقع البكتيري علي أوراق البرسيم من خلال اختيار أصناف مقاومة والتخلص من النباتات المصابة.

رابعا الأمراض الفطرية:

• مرض عفن الفيتوفثورا

يعرف بأنه مرض تعفن الجذور نتيجة رطوبة التربة وتتمثل أعراضه في الآتي:

1- عفن الجذور وضعفها

2- رفع الساق وموت النباتات

3- تلون الجذور بالبني الغامق بدلا من الأصفر

- يمكن مكافحة مرض عفن الفيتوفثورا عن طريق, إنتاج اصناف مقاومة بجانب تنظيم الري وإزالة النباتات المصابة.

● أعراض مرض الأنثراكتوز

1- ظهور بقع بنية غامقة على السيقان والأوراق

3- موت النباتات وتكون الجراثيم

- يمكن مكافحة مرض الأنثراكتوز عن طرق اختيار أصناف مقاومة بجانب إوالة النباتات المصابة.