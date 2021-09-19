الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

التجربة الشعرية لمحمد الشحات فى ميزان النقد ببيت الشعر بالأقصر

لقطة من الفعالية
لقطة من الفعالية

في إطار برنامجه الشهري "شاعر وتجربة" استضاف بيت الشعر بالأقصر الشاعر محمد الشحات محتفيًا بتجربته الشعرية التي تصل إلى أكثر من أربعين عاما من العطاء. 

كما قدم الناقد الدكتور محمد زيدان إضاءات حول تجربة محمد الشحات وقوفًا على محطاتها المهمة وروافدها المتنوعة، وقام بتقديم اللقاء الشاعر عبيد عباس وذلك في تمام السابعة مساء اليوم السبت الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢١م.

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الفعالية

بدأت الأمسية بمحمد الشحات والذي قرأ من شعره

‫١- مغادرة‬
‫أحب الخيول إلي‬
‫التي تتمايل في رئتي‬
‫وتمرحُ مسرعةً في ربوعي‬
‫وترقصُ‬
‫حين يراقصني الشوقُ‬
‫كنتُ أكاشِفُهَا‬
‫ساعةً حينَ أدركنِيْ وهَجَهَا‬
‫والخيولُ تُلملمُ أصواتَها‬
‫نازلتنِي الهواجِسُ‬
‫غادرنِي في العراءِ غبارُ الخيولِ.‬

‫ 2- هبوطٌ‬
‫حينَ فاجَأتُ وجْهِي‬
‫علىَ صفحةِ المَاءِ‬
‫فاجأنِي اهتزازُ ملامِحِه‬
‫ضياعُ التقاسِيِمِ‬
‫أجلسَنِي ارتجافُ العيونِ‬
‫عليَ الشَّطِ‬
‫فارتعشَ الماءُ‬
‫ضاعتْ ملامحُ وجهِي‬

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الفعالية

وفي الجزء الثاني من الأمسية تحدث الدكتور الناقد محمد زيدان، أستاذ النقد في كلية الآداب بجامعة الزقازيق، وتناول في طرحه قضية البلاغة التي لا تعتمد على الموروث المعهود والتي يؤرخ لها بظهور أبي العلاء المعري في الشعرية العربية، فهو من أول شعراء العربية الذين كسروا منطق اللغة الكلاسكية ومن هنا يتناول تجربة الشاعر محمد الشحات التي بدأت في منتصف السبعينات وأصدر مجموعة من الدواوين وانقطع ١٧ عامًا ثم عاد بقصيدة جديدة حيث التخلي عن الموروثات الجمالية المعهودة.

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الفعالية

 

بدأ الشعر يتمرد على الشكل السائد ليقول بعضهم أنه ليس لنا آباء أو نماذج شعرية يمكن الاحتذاء بها، هذا الشعر المكثف الذي يعتمد على الومضات الشعرية مثل قصيدة قراءة في صحيفة يومية للشاعر محمد الشحات التي تعتمد على مشهد مكثف اعتمادًا على الإيقاع الخليلي والقافية المزدوجة، متحدثًا عن التوهج الشعري الذي مثله الشاعر في ديوانه مكاشفة وديوان كثيرات هزائمي
كان يعتمد على القصيدة قصيرة المدى التي تعتمد على الكثافة اللغوية حيث خرج من عباءة الذاتية إلى الدرامية والسرد هو البلاغة الجديدة للقصيدة الجديدة، والخروج من شعرية الحاسة الواحدة حيث بلاغة الشعر هي  الفكر اللغوي الذي ينتصر للرؤية الكلية أو الجمالية للأشياء. 

وأكد على ضرورة التفكير الجمالي الذي يعتمد ليس على معنى جزئي في القصيدة إلى رؤية جمالية كلية وتحويل تعليم الشعر إلى الخيال الذي يربي ذائقة الإنسان على أن يستقبل الفن بكل حواسه بعقله وقلبه وفكره ورؤيته وهذا هو الدور الذي ننشده من وراء هذه الفاعليات الجادة.

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الفعالية

كما تخلل الأمسية فقرة فنية من أغاني الطرب الأصيل قدمها الفنان عبدالله جوهر، كما تم تكريم المشاركين في دورة أساسيات النحو والصرف التي حاضر فيها الدكتور الشاعر النوبي عبدالراضي.

الشاعر محمدالشحات بيت الشعر بيت شعر الاقصر تجربة محمدالشحات الشعرية الناقد محمد زيدان

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