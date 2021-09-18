العراق: إحباط عملية إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين

أعلنت الاستخبارات العراقية، السبت، إحباط محاولة لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين شمالي محافظة بابل.

وأفادت مصادر أمنية عراقية مساء اليوم بضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف مسيرة الزوار إلى كربلاء، وذلك حسب قناة "السومرية" العراقية، مضيفة أنه تم احباط العملية ضمن منطقة البو جاسم في قضاء المسيب في بابل.

توقيف إرهابي في الأنبار

إلى جانب ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق السبت، عن اعتقال "إرهابي" حاول الدخول الى محافظة الأنبار.

وقالت الخلية إنه استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء الكرمة، وتم نصب كمين محكم له في سيطرة ٣٠ مدخل القضاء بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب كونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب.

مقتل وإصابة دواعش في الأنبار

وأعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية، الأربعاء الماضي، مقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة في منطقة حوض الكعرة بالمحافظة الواقعة غرب البلاد.

وذكرت القيادة الأمنية أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من نصب كمين لعدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي اندلع على إثره اشتباكات عنيفة، مما أسفر عن مقتل داعشي وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة حوض الكعرة غرب محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق".

وأشار البيان إلى أن القوة المشتركة تمكنت من السيطرة على دراجة مفخخة وأخرى يستخدمها التنظيم الإرهابي في الاستطلاع، كما تمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والمتفجرات محلية الصنع وتدمير مضافة "وكر" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار العراقية، مؤكدًا استمرار العمليات الأمنية والنوعية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وكافة المجاميع الإرهابية في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.