الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: إحباط عملية إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين

العراق
العراق

أعلنت الاستخبارات العراقية، السبت، إحباط محاولة لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين شمالي محافظة بابل.

وأفادت مصادر أمنية عراقية مساء اليوم بضبط حزامين ناسفين وعبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف مسيرة الزوار إلى كربلاء، وذلك حسب قناة "السومرية" العراقية، مضيفة أنه تم احباط العملية ضمن منطقة البو جاسم في قضاء المسيب في بابل.

توقيف إرهابي في الأنبار

إلى جانب ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق السبت، عن اعتقال "إرهابي" حاول الدخول الى محافظة الأنبار.

وقالت الخلية إنه استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء الكرمة، وتم نصب كمين محكم له في سيطرة ٣٠ مدخل القضاء بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب كونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب.

مقتل وإصابة دواعش في الأنبار

وأعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية، الأربعاء الماضي، مقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة في منطقة حوض الكعرة بالمحافظة الواقعة غرب البلاد.

وذكرت القيادة الأمنية أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من نصب كمين لعدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي اندلع على إثره اشتباكات عنيفة، مما أسفر عن مقتل داعشي وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة حوض الكعرة غرب محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق".

وأشار البيان إلى أن القوة المشتركة تمكنت من السيطرة على دراجة مفخخة وأخرى يستخدمها التنظيم الإرهابي في الاستطلاع، كما تمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والمتفجرات محلية الصنع وتدمير مضافة "وكر" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار العراقية، مؤكدًا استمرار العمليات الأمنية والنوعية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وكافة المجاميع الإرهابية في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

الانبار الاستخبارات العراقية بابل أربعينية الإمام الحسين كربلاء العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

حكومة الدبيبة: مليون عامل مصري سيدخلون ليبيا اعتبارا من أكتوبر

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بتهديد تفجير محكمة المنيا

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

الباز: بيان مجلس الأمن فى مسألة سد النهضة انتصار كبير لمصر

«زميله أبلغ عنه».. من هو المحامي الذي هدد بتفجير محكمة المنيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات جديدة.. نتنياهو يجتمع مع جانتس لتفكيك حكومة إسرائيل

لبنان يخاطب مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التنقيب بمناطق متنازع عليها

بالقرب من مواقع داعش بالعراق.. مهمة سرية إسرائيلية لترميم قبر "ناحوم"