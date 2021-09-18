أخرجته الأمواج.. مصرع ستيني غرقًا في شاطئ بورسعيد

سجّل شاطئ محافظة بورسعيد، السبت، حادث غرق جديد وذلك بعدما أخرت المياه جثة لرجل مُسن وطردتها علي شاطئ حي المناخ.

«أنسي محمود سليمان»،61 عامًا، يقيم بمنطقة تعاونيات الزهور عمر بن الخطاب بالعماره 25، أقدم على قضاء يومًا علي الشاطئ مع أسرته واصطحب عددًا من الكراسي من منزله ووضعها علي الشاطئ.

وقام «أنسي» بالنزول إلي بحر بورسعيد منفرداً بينما جلست الأسرة علي الشاطئ ينتظرون خروجة بعد الاستمتاع بالسباحة، حتي فوجئوا بخروجه جثة هامدة نتيجة الغرق في شاطئ البحر المتوسط.

أبلغ الأهالي شرطة النجدة بخروج الجثمان علي الشاطئ، وقام فريق بحث جنائي بمعاينة موقع خروج الجثمان، وتم نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلي مستشفي مشرحة مستشفي المبرة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، بلاغاً بخروج جثة لشخص يدعي «تيتو انسي محمود سليمان ويبلغ من العمر 61 عاماً» من داخل مياة شاطئ بورسعيد، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وقام فريق النيابة العامة بمناظرة الجثمان داخل المشرحة، وتم إصدار تصريحاً بالدفن، علي أن يتم إستكمال إجراءات التحقيق.