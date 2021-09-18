إعلان فوز «أوليفييه» زعيما للحزب الاشتراكي الفرنسي مرة أخرى

أكد مؤتمر للحزب الاشتراكي الفرنسي فوز أوليفييه فور، بزعامة الحزب.



فقد حصل أوليفييه فور53 عاما، الذي يقود الحزب، منذ عام 2018، على 73.5 % من الأصوات، طبقا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر الحزب الاشتراكي في منطقة "فيلوربان" قرب ليون اليوم السبت.

وحصلت منافسته هيلين جيفروي على 26.5 % من الأصوات.

وكان أعضاء الحزب قد تمكنوا بالفعل، من الإدلاء بأصواتهم في مكاتب الحزب الإقليمية، أمس الخميس، وينظر إلى إعادة انتخاب فور بأنها إجراء شكلي.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية التي تجرى في إبريل 2022، يريد الاشتراكيون أن يضعوا عمدة باريس، آن هيدالجو62 عاما في السباق.

وتحظى بدعم فور، لكن مازال لم يتم بعد التصويت على ترشيحها داخل الحزب.



وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى حصول هيدالجو على حوالي 8% من الأصوات، ومن المرجح أن يتم اتخاذ القرار في جولة الإعادة للانتخابات.



وينظر إلى الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون واليمينية الشعبوية، مارين لو بان، بوصفهما المرشحين، الأكثر احتمالا للفوز.

وفي سياق متصل، تسارعت حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد مع إعلان رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو ترشيحها رسميا، وتخلي زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن عن قيادة حزبها لتركيز جهودها بالكامل على الاستحقاق الرئاسي العام المقبل.

وترجح استطلاعات الرأي انتقال لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2022، بعدما تواجهت في الانتخابات الماضية مع إيمانويل ماكرون الذي هزمها.

أما إيدالجو التي تترشح للمرة الأولى، فتبقى حظوظها في الفوز ضئيلة بحسب استطلاعات الرأي.

وإن كانت لوبن تواجه احتمال التنافس مع إريك زمور، الكاتب السياسي والصحفي الجدليّ الذي يبقي الغموض مخيما حول نواياه الانتخابية، فإن إيدالغو تطلق حملتها وسط مشهد سياسي مكتظ بمرشحين يراوحون بين أقصى اليسار والاشتراكيين مرورا بـ المدافعين عن البيئة.

وسلمت لوبن (53 عاما) رئاسة حزبها التجمع الوطني لمساعدها جوردان بارديلا، وعرضت برنامجها بالتفصيل في خطاب ألقته في فريجوس (جنوب)، فيما أكدت إيدالغو (52 عاما) ترشيحها في كلمة ألقتها في روان (غرب).