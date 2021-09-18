السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عاصي الحلاني لـ"الدستور": تكريمي بجائزة "الموريكس دور" فخر كبير.. وأتمنى الاستقرار للبنان

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

حصل النجم اللبناني عاصي الحلاني مساء أمس الجمعة على جائزة "الموريكس دور" كأفضل أغنية وطنية قدمها لوطنه لبنان وأقيم الحفل تحت شعار “الأمل رغم الألم”.

وأعرب عاصي الحلاني في تصريح خاص لـ"الدستور" عن سعادته وفخره بالجائزة خاصة وإنه كان وسط أهله وجمهوره اللبناني، بالإضافة إلى أن الجائزة جاءت عن أغنية وطنية لوطنه العزيز لبنان والتي هي مدينة الفن والثقافة.

عاصي الحلاني

وأضاف أن أن لبنان مر ولا يزال بظروف صعبة جدا والقلب ينزف حزنا عليه متمنيا أن تحمل الأيام المقبلة الخير والاستقرار لوطنه لبنان الحبيب خاصة بعد تولي الحكومة الجديدة مناصبها والتي يأمل فيها شعب لبنان بتحقيقها النجاح والتوفيق.
 

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عاصي الحلاني

في سياق آخر، يسافر النجم اللبناني عاصي الحلاني إلى جمهورية مصر العربية الساعات المقبلة وذلك استعدادا لاحياء حفلا غنائيا ضخما بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء يوم الاثنين المقبل داخل إحدى الفنادق الكبرى هناك.

وأحيا مؤخرا عاصى الحلانى، حفلا غنائيا فى مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور 5 آلاف شخص من الجالية العربية هناك، قدم عاصى أجمل الأغانى القديمة منها بحبك وبغار ومالى صبر ووانى مارق مريت، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "كل الفصول".

كما أحيا “الحلانى” حفلا غنائيا في بيروت خلال أيام عيد الأضحى المبارك الماضي وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسمى عيد الأضحى والصيف.

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني النجم اللبناني عاصي الحلاني الموريكس دور عاصي الحلاني الموريكس دور حفل عاصي الحلاني بشرم الشيخ

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