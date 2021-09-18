السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بإمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش واتخاذه منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة مسرح لمزاولة نشاطه الإجرامي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتبين من التحقيقات أنه عقب رصد  تحركات المتهم، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من قطع الحشيش المخدر المغلفة والمعدة للبيع، واعترف بحيازتها للاتجار بها.

كما أرشد المتهم عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المضبوطات، واعترف بتخزين المخدر بمسكنه، تمهيدا للترويج بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

المعمل الجنائي مواد مخدرة قسم شرطة الأجهزة الأمنية حبس عاطل المواد المخدرة نيابة قسم شرطة إمبابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية مسرح

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