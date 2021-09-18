1892 إصابة جديدة بكورونا فى بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم السبت، 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 480 ألفًا و777 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، خلال الفترة نفسها، 79 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفًا و955 حالة.

ويوجد في المستشفيات حاليًا 4649 مريضًا بكوفيد، من بينهم 396 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 421 ألفًا و842 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 38 ألفًا و980 حالة.

