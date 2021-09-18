افتتاح الدورة 14 لمهرحان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بالقلعة.. الليلة

تفتتح الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، في الثامنة من مساء اليوم السبت، فعاليات مهرحان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشر الاستثنائية، وذلك لعام 2021 تحت شعار "رسالة سلام الى العالم"، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، والذي يستمر حتى الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، وبالتعاون مع وزارة الاّثار والسياحة وهيئة التنشيط السياحي، وبالتنسيق مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين والسفراء، رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان.



يشارك في مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الرابعة عشر، ثلاثة وثلاثين فرقة ستشارك في الورشة التي تضم فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، وكذلك دول الأردن، ورومانيا، وفرنسا، واليونان، وأسبانيا، وإندونيسيا، وصربيا، والسودان، وبنجلاديش، وجنوب السودان، ولبنان، واليمن، وفلسطين، وباكستان، ومصر.

وتؤكد هذه الورشة الاستثنائية على عودة الريادة لفن السماع لمصر، وتحل دولة الأردن ضيف شرف المهرجان، كما يحتفي المهرجان بالجمهورية التونسية وبتاريخ طويل من مشاركات الفرقة التونسية بفعاليات الدورات السابقة .

ووقعت إدارة المهرجان علي اختيار الموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن، ليكون شخصية المهرجان، كما يُكرم المهرجان الأب المطران كلاوديو لوراتي الكومبونياني من إيطاليا، والقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع من مصر، والموسيقى اليوناني ميكيس ثيودوراكيس، وجمعية النور والأمل، بالإضافة لتكريم خاص لـ"إدواردو بانياجواتريو"- جسر ثقافي بين مصر وأسبانيا، كما يرسل المهرجان رسالة محبه وذكري وتحية لمحبي الكثير من الثقافة الراحل "أحمد الفيوم".

ومن أماكن العروض التى ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين وقبة الغورى ومسرح ساحة الهناجر وحديقة الحرية وبيت السنارى والمتحف القبطى" مجمع الأديان" الذي سيُقام فيه احتفالية ملتقى الأديان"هنا نصلي معًا" في دورته السابعة" يوم ٢١ سبتمبر الجاري، تشارك فيه معظم الفرق فى قداس كونى مع الجمهور، فى ختام المهرجان ٢٤ سبتمبر ستقام احتفالية كبرى تشارك فيها جميع الفرق من خلال ورشة دولية يقودها الفنان انتصار عبد الفتاح ، يهدف المهرجان لإحياء فن السماع باشكاله المختلفة التراث الإسلامى والقبطى والتراث الكنائسى فى مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنسانى بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهرالأديان “المحبة- التسامح- السلام”.