قبل انطلاقه غداً.. ننشر برنامج مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى فى دورته الـ14

ينطلق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، الدورة 14، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ابتداءا من غد السبت 18 سبتمبر حتى 24 سبتمبر عام 2021.

وقال انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان فى بيان صحفى، إن المهرجان يمثل رحلة فريدة عبر الأزمنة والأمكنة، وتلاحم جماهيري كبير يؤكد على تفرد الشخصية المصرية والهوية المصرية بعمقها الثقافي والحضاري، والتأكيد على رسالتنا التنويرية، من خلال فرقة سماع وفرقة رسالة سلام الدولية بقبة الغوري ومهرجان سماع الدولي وملتقى الأديان وليالي المقامات الروحية ومدرسة سماع بقبة الغوري بالحسين.

وأضاف "عبدالفتاح": "شاهدها الآلاف من الجماهير الحبيبة بشغف وحب وحماس على مدى الدورات السابقة في قبه الغوري بالحسين والتى إنطلقت من هناك بعد تأسيسي للمشروع التنويري ووضع فلسفة وفكر ومنهج خاص بالمكان إحياء فنون القاهرة التاريخية، ثم بيت السناري بالسيدة زينب، ومسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وساحة الهناجر بالأوبرا، وحديقة الحرية وملتقى الأديان بسانت كاترين، ومجمع الأديان بمصر القديمة وشوارع القاهرة ... ممر بهلر بوسط البلد .. وميدان روكسي وميدان الكربة بمصر الجديدة".

وأكد أنه لأول مرة في هذه الدورة الاستثنائية يذهب المهرجان إلى حلوان قصر الأميرة خديجة الأثري التابع لمكتبة الأسكندرية، ولأول مرة أيضًا وبناءا على رغبة الجماهير في الإسكندرية عروس البحر المتوسط، تقام احتفالية كبرى بكنيسة سانت كاترين للتأكيد على التواصل الإنساني ورسالة التنويري.

كما أوضح أن المهرجان سبق وقدم احتفالية رسالة سلام الدولية كمشروع ونموذج لملتقى الأديان في أكبر كنائس العالم؛ فيينا، ألمانيا، برلين، فرانكفورت، موينخ، فورسبورج، وباريس كنيسة سان جيرمان، وإيطاليا، وصربيا، إنجلترا، كنسية جامعة كامبريدج والمتحف الوطني وأقدم كنيسة في الفاتيكان، من أجل المحبة والتسامح والسلام بمشاركة فرق ودول من مختلف ثقافات الشعوب.