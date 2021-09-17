الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اللاتينية الكاثوليكية تحتفل بحلول الجمعة 24 من زمن السنة

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي، اليوم، بحلول الجمعة الرابعة والعشرين من زمن السنة، وتذكار اختيار القدّيس روبرتو بلَّرمينو الأسقف ومعلّم الكنيسة.

وقالت الكنيسة إنه ولد في إيطاليا في عام 1542، ودخل الرهبنة اليسوعية وسيم كاهنًا فيها، وله حوارات شهيرة في الدفاع عن الإيمان الكاثوليكي، وعلَّم اللاهوت في روما، وانتُخِبَ أسقفًا على مدينة كابوا ثم كاردينالًا،  وأسهَم في حل عدد من القضايا الشائكة. توفي في روما عام 1621.

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