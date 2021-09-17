«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح 3 مساجد بـ8 ملايين جنيه

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، إنه تم افتتاح 3 مساجد بقرى مركزي الرياض وكفر الشيخ، حيث افتتح مسجد الصنفاوى بقرية الطايفة، بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل مديرية الأوقاف والشيخ عبد القادر سليم مدير إدارة الدعوة، ومسجدين آخرين بالرياض.

وافتتح اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، مسجد النور والمجمع الإسلامي بعزبة يونس بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية ، وذلك في نهاية أغسطس الماضي.

جاء ذلك بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عبدالقادر على، مدير الدعوة بالمديرية، والمستشار حسين المحلاوي، والمهندس أحمد الجوهري، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ والدكتور رضا بدراوي، رئيس الوحدة المحلية بالحمراوي وأهالي عزبة يونس، وأهالي من أهالي قرية الحمراوى وأبوطبل.

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إن مسجد النور بعزبة يونس، أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 750 مترا مربعا، بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه، ويضم المسجد أربعة طوابق ومآذنه شاهقة بارتفاع 70 مترا، ويضم الطابق الأرضي مصلى صغيرا للرجال وآخر للسيدات، و20 دورة مياه للرجال و5 للسيدات، و20 مكانا للوضوء ودارا لتحفيظ القرآن الكريم.

وافتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، مسجد التوحيد بقرية أبوالعزائم بسيدي سالم، كما تم افتتاح 4 مساجد أخرى.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح 5 مساجد بتكلفة 8 ملايين و750 ألف جنيه بالجهود الذاتية، وهي مسجد "التوحيد" بقرية كفر أبوحطب بمركز قلين، و"الفتح" بعتل شابه بدسوق بحري، و"التوحيد" بقرية أبوالعزائم بسيدي سالم، و"الكبير" بالبستاوي بقري العجوزين بدسوق، و"المتولي" بقرية أبومصطفى بالرياض.