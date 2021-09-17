حبس مسجلين خطر بحوزتهما كمية من الحشيش في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهما في المواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقي العميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة إخطارا من المقدم محمود أبو الحسن رئيس المباحث بضبط شخصين «لهما معلومات جنائية» مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال ترددهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة مستقلان سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.