الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

بداية العلاقة وترك الفصر الملكي.. لحظات رومانسية بين هاري وميجان (صور)

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل

تشغل دائما أخبار العائلة المالكة الأحاديث بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، خاصة أخبار الأمير هاري ودوقة ساسكس ميجان ماركل، بعد صراعاتهم مع الملكة اليزابيث وظهورهم مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري.

ونشر موقع «insider» صورا للحظات خاصة بين هاري وميجان.

الأمير هاري وميغان ماركل في عام 2017. هاري يقبل ميغان على جبهتها.
  • بداية علاقتهما:

رافقت ماركل هاري إلى دورة ألعاب Invictusعام 2017 في تورنتو ، حيث شوهدوا وهم يمسكون بأيديهم ، وهمس لبعضهم البعض ويبتسمون ثم قاموا باعلان خطوبتهم في شهر نوفمبر عام 2017، وفي أول نزهة ملكية لهما كشخصين مخطوبين في ديسمبر عام 2017 استقبلوا المهنئين معا، وقاما بزيارة معرضًا خيريًا لليوم العالمي للإيدز  في نوتنغهام وجلسوا داخل أكاديمية نوتنغهام لزيارة الطلاب والمعلمين المشاركين في برنامج Full Effect الخيري لمكافحة عنف الشباب.

  • صور خطوبتهما:
الأمير هاري وميغان ماركل يبتسمان لبعضهما البعض عندما يعلنان خطوبتهما.

قام المصور العالمي أليكسي لوبوميرسكي بتصوير صور خطوبتهما في Frogmore House في Windso وقال لصحيفة The Telegraph: "لقد كان شرفًا لا يُصدق أن يطلب منك توثيق هذا الحدث الرائع  ولكن أيضًا لشرف عظيم أن دعيت للمشاركة والشهادة على حب هذين الزوجين لبعضهما البعض لا يسعني إلا أن أبتسم عندما أنظر إلى الصور التي أخذتها لهم، فقد كانت سعادتهم معًا لا توصف".

  • الكريسماس:
الأمير هاري وميغان ماركل يزوران نوتنغهام المعاصرة. هاري لديه ذراعه حول ميغان.

تقضي العائلة المالكة كل عيد الميلاد في منزل الملكة الخاص في ساندرينجهام هاوسولا ينضم الخطاب عادة إلى الاحتفالات ففي عام 2010، لم يسمح لكيت ميدلتون بالحضور، لكن ورد أن الأمير هاري طلب من الملكة استثناء لماركل ، وساروا جنبًا إلى جنب مع بقية أفراد العائلة المالكة في يوم عيد الميلاد.

  • حفل الزفاف:

في مقطع من فيلم "Queen of the World" الوثائقي عن الملكة إليزابيث، كشفت ماركل أن قطعة القماش الأزرق كانت في يوم زفافها في مايو 2018 كامن من قماش اول شئ ارتدته في اول موعد غرامي لها مع هاري.

كما تميز حجابها الحريري الذي يبلغ طوله 16 قدمًا  بزهور مطرزة يدويًا  تمثل كل منها واحدة من  53 مقاطعة في الكومنولث البريطاني ، بالإضافة إلى زهرة الخشخاش في كاليفورنيا ، وهي  الزهرة الرسمية لولايتها كاليفورنيا .

لم يستطع الناس تجاوز الطريقة التي قال بها هاري لميجان بصوت عالي "تبدي رائعة" بينما كانوا يحدق بلطف في عيون ماركل خلال حفل زفافهم 

حجاب زفاف ميغان ماركل يحمله اثنان من فتيات الصفحات.

 

ميغان ماركل تضع يدها على يد الأمير هاري بينما يجلسان بجوار بعضهما البعض في عرض علني للمودة.

الأمير هاري وميجان ماركل في أكاديمية نوتنغهام

صورة خطوبة الأمير هاري وميغان ماركل بالأبيض والأسود.

الأمير هاري وميجان ماركل في ديسمبر 2017

ميغان ماركل والأمير هاري في عيد الميلاد في ساندرينجهام في عام 2017.

الأمير هاري وميجان ماركل مع العائلة المالكة في عيد الميلاد عام 2017

الأمير هاري وميغان ماركل يقفان بذراعيهما حول بعضهما البعض.

ميجان ماركل والأمير هاري في اسكتلندا

 

حجاب زفاف ميجان ماركل

عندما وصلت ماركل إلى المذبح ، أخبرها الأمير هاري أنها تبدو رائعة وقضمت شفته ، مما جعل الجميع أضعف في الركبتين.

الأمير هاري وميغان ماركل في حفل زفافهما. يعض هاري شفته وهو ينظر إلى ماركل.

الأمير هاري وميجان ماركل في حفل زفافهما

الأمير هاري وميغان ماركل يتشاركان قبلة في حفل الزفاف الملكي بعد مراسمهما.

الأمير هاري وميجان ماركل يتشاركان قبلة في حفل الزفاف الملكي

الأمير هاري وميغان ماركل يقبلان بعضهما البعض في مباراة بولو في يوليو 2018.

الأمير هاري وميجان ماركل يقبلان بعضهما البعض في مباراة بولو في يوليو 2018

ميغان ماركل والأمير هاري وكيت ميدلتون وغيرهم من أفراد العائلة المالكة في Trooping the Colour في يونيو 2018.

العائلة المالكة في Trooping the Colour في يونيو 2018

الأمير هاري وميغان ماركل مع فريق "هاميلتون" في أغسطس 2018.

الأمير هاري وميجان ماركل مع فريق "هاميلتون" في أغسطس 2018

الأمير هاري وميغان ماركل يتشاركان مظلة في أستراليا في أكتوبر 2018.

الأمير هاري وميجان ماركل في أستراليا في أكتوبر 2018

الأمير هاري وميغان ماركل في روتوروا ، نيوزيلندا ، في أكتوبر 2018.

الأمير هاري وميجان ماركل في روتوروا ، نيوزيلندا في أكتوبر 2018

الأمير هاري وميغان ماركل يستقبلان أفراد الجمهور في يناير 2019.

الأمير هاري وميجان ماركل في يناير 2019

يتكئ الأمير هاري وميغان ماركل على بعضهما البعض في المغرب.

الأمير هاري وميجان ماركل في المغرب

الأمير هاري يبتسم في أول مقابلة له بعد ولادة ابنه.

الأمير هاري في أول مقابلة له بعد ولادة ابنه

الأمير هاري وميغان ماركل يحملان ابنهما حديث الولادة.

الأمير هاري وميجان ماركل يحملان ابنهما حديث الولادة

الأمير هاري وميغان ماركل وآرتشي في سبتمبر 2019.

الأمير هاري وميغان ماركل وآرتشي في سبتمبر 2019

ميغان ماركل تضع يدها على كتف الأمير هاري في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ميجان ماركل والأمير هاري في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في عام 2019

الأمير هاري وميغان ماركل يتشاركان مظلة ويبتسمان لبعضهما البعض في مارس 2020.

الأمير هاري وميجان ماركل في مارس 2020

الأمير هاري وميغان ماركل في مارس 2020. ماركل ترتدي فستانًا أخضر ، وهاري يرتدي بدلة زرقاء مع بطانة خضراء.

الأمير هاري وميجان ماركل في مارس 2020

الأمير هاري وميغان ماركل يبتسمان في مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

الأمير هاري وميطان ماركل يجلسان مع أوبرا وينفري في مارس 2021

الملكة إليزابيث الأميرة ميجان ماركل الأمير هاري لحظات خاصة بين هاري وميجان هارى وميجان اوبرا وينفرى

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