بداية العلاقة وترك الفصر الملكي.. لحظات رومانسية بين هاري وميجان (صور)

تشغل دائما أخبار العائلة المالكة الأحاديث بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، خاصة أخبار الأمير هاري ودوقة ساسكس ميجان ماركل، بعد صراعاتهم مع الملكة اليزابيث وظهورهم مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري.

ونشر موقع «insider» صورا للحظات خاصة بين هاري وميجان.

بداية علاقتهما:

رافقت ماركل هاري إلى دورة ألعاب Invictusعام 2017 في تورنتو ، حيث شوهدوا وهم يمسكون بأيديهم ، وهمس لبعضهم البعض ويبتسمون ثم قاموا باعلان خطوبتهم في شهر نوفمبر عام 2017، وفي أول نزهة ملكية لهما كشخصين مخطوبين في ديسمبر عام 2017 استقبلوا المهنئين معا، وقاما بزيارة معرضًا خيريًا لليوم العالمي للإيدز في نوتنغهام وجلسوا داخل أكاديمية نوتنغهام لزيارة الطلاب والمعلمين المشاركين في برنامج Full Effect الخيري لمكافحة عنف الشباب.

صور خطوبتهما:

قام المصور العالمي أليكسي لوبوميرسكي بتصوير صور خطوبتهما في Frogmore House في Windso وقال لصحيفة The Telegraph: "لقد كان شرفًا لا يُصدق أن يطلب منك توثيق هذا الحدث الرائع ولكن أيضًا لشرف عظيم أن دعيت للمشاركة والشهادة على حب هذين الزوجين لبعضهما البعض لا يسعني إلا أن أبتسم عندما أنظر إلى الصور التي أخذتها لهم، فقد كانت سعادتهم معًا لا توصف".

الكريسماس:

تقضي العائلة المالكة كل عيد الميلاد في منزل الملكة الخاص في ساندرينجهام هاوسولا ينضم الخطاب عادة إلى الاحتفالات ففي عام 2010، لم يسمح لكيت ميدلتون بالحضور، لكن ورد أن الأمير هاري طلب من الملكة استثناء لماركل ، وساروا جنبًا إلى جنب مع بقية أفراد العائلة المالكة في يوم عيد الميلاد.

حفل الزفاف:

في مقطع من فيلم "Queen of the World" الوثائقي عن الملكة إليزابيث، كشفت ماركل أن قطعة القماش الأزرق كانت في يوم زفافها في مايو 2018 كامن من قماش اول شئ ارتدته في اول موعد غرامي لها مع هاري.

كما تميز حجابها الحريري الذي يبلغ طوله 16 قدمًا بزهور مطرزة يدويًا تمثل كل منها واحدة من 53 مقاطعة في الكومنولث البريطاني ، بالإضافة إلى زهرة الخشخاش في كاليفورنيا ، وهي الزهرة الرسمية لولايتها كاليفورنيا .

لم يستطع الناس تجاوز الطريقة التي قال بها هاري لميجان بصوت عالي "تبدي رائعة" بينما كانوا يحدق بلطف في عيون ماركل خلال حفل زفافهم

الأمير هاري وميجان ماركل في أكاديمية نوتنغهام

الأمير هاري وميجان ماركل في ديسمبر 2017

الأمير هاري وميجان ماركل مع العائلة المالكة في عيد الميلاد عام 2017

ميجان ماركل والأمير هاري في اسكتلندا

حجاب زفاف ميجان ماركل

عندما وصلت ماركل إلى المذبح ، أخبرها الأمير هاري أنها تبدو رائعة وقضمت شفته ، مما جعل الجميع أضعف في الركبتين.

الأمير هاري وميجان ماركل في حفل زفافهما

الأمير هاري وميجان ماركل يتشاركان قبلة في حفل الزفاف الملكي

الأمير هاري وميجان ماركل يقبلان بعضهما البعض في مباراة بولو في يوليو 2018

العائلة المالكة في Trooping the Colour في يونيو 2018

الأمير هاري وميجان ماركل مع فريق "هاميلتون" في أغسطس 2018

الأمير هاري وميجان ماركل في أستراليا في أكتوبر 2018

الأمير هاري وميجان ماركل في روتوروا ، نيوزيلندا في أكتوبر 2018

الأمير هاري وميجان ماركل في يناير 2019

الأمير هاري وميجان ماركل في المغرب

الأمير هاري في أول مقابلة له بعد ولادة ابنه

الأمير هاري وميجان ماركل يحملان ابنهما حديث الولادة

الأمير هاري وميغان ماركل وآرتشي في سبتمبر 2019

ميجان ماركل والأمير هاري في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في عام 2019

الأمير هاري وميجان ماركل في مارس 2020

الأمير هاري وميجان ماركل في مارس 2020

الأمير هاري وميطان ماركل يجلسان مع أوبرا وينفري في مارس 2021