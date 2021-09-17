صرف 15 مليون و312 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال أغسطس بقنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، صرف 15 مليون و312 ألف و995 جنيه مساعدات مختلفة مقدَّمه لـ23 ألف و417 أسرة مستفيدة بواقع 117 ألف و85 فرد خلال شهر أغسطس الماضي منها؛ 15 مليون و81 ألف و812 جنيه للأسر التي شملتها مساعدات الضمان الاجتماعي وبلغ عددهم 23 ألف و205 أسرة، كما بلغ إجمالى حجم المساعدات المنصرفة على الأطفال الأيتام 17 ألف و708 جنيه مقدَّمة لـ650 طفلا، وكذلك بلغ حجم المساعدات الاستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ 275 حالة، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 196 ألف و75 جنيه لضحايا الكوارث والنكبات، وبلغ عددهم 27 أسرة بواقع 135 فرد من مستحقي التعويضات.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا الرعاية لأسر المقاتلين بصرف مبلغ 19 ألف و210 جنيه على 209 أسرة، بالاضافة لتقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف و209 جنيه لثلاثة أسر من الشهداء المدنيين، فضلا عن توطين 89 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي وصرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 3 آلاف و683 جنيه.



وأوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا أن المديرية قامت بصرف 95 مليون و439 ألف جنيه لإجمالي 175 ألف و 45 حالة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامه ، و منح مبلغ 265 ألف و 700جنيه لجمعيتين في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والسيدات بمركزي قوص وفرشوط ، مشيرا إلى استمرار دعم مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياه كريمه لهم.

ونظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية لقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط.