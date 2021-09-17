الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صرف 15 مليون و312 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال أغسطس بقنا

صرف مساعدات للأسر
صرف مساعدات للأسر الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، صرف 15 مليون و312 ألف و995 جنيه مساعدات مختلفة مقدَّمه لـ23 ألف و417 أسرة مستفيدة بواقع 117 ألف و85 فرد خلال شهر أغسطس الماضي منها؛ 15 مليون و81 ألف و812 جنيه للأسر التي شملتها مساعدات الضمان الاجتماعي وبلغ عددهم 23 ألف و205 أسرة، كما بلغ إجمالى حجم المساعدات المنصرفة على الأطفال الأيتام 17 ألف و708 جنيه مقدَّمة لـ650 طفلا، وكذلك بلغ حجم المساعدات الاستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ 275 حالة، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 196 ألف و75 جنيه لضحايا الكوارث والنكبات، وبلغ عددهم 27 أسرة بواقع 135 فرد من مستحقي التعويضات.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا الرعاية لأسر المقاتلين بصرف مبلغ 19 ألف و210 جنيه على 209 أسرة، بالاضافة لتقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف و209 جنيه لثلاثة أسر من الشهداء المدنيين، فضلا عن توطين 89 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي وصرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 3 آلاف و683 جنيه. 


وأوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا أن المديرية قامت بصرف 95 مليون و439 ألف جنيه لإجمالي 175 ألف و 45 حالة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامه ، و منح مبلغ 265 ألف و 700جنيه لجمعيتين في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والسيدات بمركزي قوص وفرشوط ، مشيرا إلى استمرار دعم مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياه كريمه لهم.

ونظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية لقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط.

طفل قنا جمال وزارة الصحة عمل اقتصاد اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

بريطانيا ترفع مصر من القائمة الحمراء لكورونا

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

محمد صلاح يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة ليبيا فى تصفيات المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة