الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

3 مصابين فى مشاجرة بسبب «خلافات الجيرة» بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين مواطنين بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج. 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة، ونتج عنها عدد من المصابين، بناحية نجع هاشم التابع لقرية الشورانية. 

وانتقل مأمور وضباط المركز إلى محل البلاغ المذكور، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من، طرف أول: «فرج ر م ا» 30 عاما، عامل، مصاب بجرحين قطعيين بالجانب الأيسر والأنف، وطرف ثان: "محمد. ف. ه.ع" 29 عاما، عامل، مصاب بكدمة بالأصبع الأوسط لليد اليسرى، وشقيقه «مصطفى. ف. ه. ع» 25 عاما، عامل، مصاب بكدمة بالقدم اليسرى، الطرفان يقيمان بذات الناحية. 

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القبض على تاجر مواشٍ، بتهمة وضع السم لعدد من رءوس الماشية الخاصة بأحد التجار بدائرة قسم شرطة أول سوهاج. 

الواقعة بدأت عقب تلقى قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا من المدعو «محمد. ح. خ. ع» 33 عاما، تاجر مواشي، ويقيم بدائرة القسم، بقيام المدعو «طارق.ع. ع» 25 عاما، تاجر مواشي، ويقيم بدائرة القسم، بوضع مادة سامة فـي عليق الماشية الخاصة به، ما نتج عنه نفوق عدد 3 رءوس غنم، بسبب خلافات مالية سابقة فيما بينهما، وتعذر الشاكي في رد مبالغ ماليه مستحقة للمتهم. 

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، مشيرًا إلى أنه طالب الشاكي بدفع الأموال التي له عليه، إلا أنه رفض، وتحجج بعدم مقدرته على السداد، ما دفعه إلى ارتكاب الواقعة. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

 

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