شاب يبنى فيلا من الخشب فى 8 أشهر (صور)

هو محمد عبد الجواد يبلغ من العمر 40 عامًا، يقطن بمدينة السحر والإبداع دهب جنوب سيناء، بسبب شغفه وحبه للهاند ميد والأشياء المصنوعة من الخشب بأنواع شجر معينه تحمل الطاقة الإيجابية، جعله يسهم في بناء "فيلا" كاملة من الخشب بداية من المطبخ للأركان وحتى الأباجورات جميعها من الخشب، والنجف وكذلك الحمام بالكامل أيضًا في مدة قدرها 8 أشهر فقط.

شاب يبنى فيلا من الخشب

قال «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«لدستور»:«عن طريق استخدامي للخشب والحبال استطعت أن أصل لشكل نجفة، كما أن استخدام الملح الخشن له العديد من الفوائد من بينها الحفاظ على الطاقة الإيجابية، لذا استخدمته داخل المكان، ومؤخرًا تم استخدام مادة يطلق عليها إيبوكسي وهي مادة كيمائية تعتبر أحد أنواع اللدائن الصلبة بالحرارة، مادة شديدة الالتصاق ومقاومة للاحتكاك تستخدم كطلاء أو مونة أو لاصق تم اللجوء إليها لأحكام العمل وعدم تعرضه للتلف وهذا ما تم بالفعل».

شاب يبنى فيلا من الخشب

وأضاف «محمد» خريج كلية التجارة، أن عمله لا يقتصر فقط على تصميمات من الخشب، بل يستغل وجود الطبيعة حوله في عمل أشكال من حلقان وإكسسوارات وميداليات تحمل القواقع داخلها، مستخدمًا المادة اللاصقه التي من خلالها يحكم لصق المنتجات للحصول على شكل مميز في النهاية.

شاب يبنى فيلا من الخشب

ويتمنى «محمد» أن ينشأ متحف خاص به شامل للعديد من المنتجات الخشبية التي عكف على تنفيذها وبذل فيها مجهودًا كبيرًا، لكي تخرج للنور ويتم استخدامها في التعامل اليومي، وأن منتجاته يتم وصولها للبلاد في الخارج أيضًا.

شاب يبنى فيلا من الخشب

وأوضح أن المنتجات المصنوعة من الخشب آمنة للغاية للاستخدام اليومي، خاصة في المطبخ، ولكن علينا أن نختار النوع المميز، كما نصح بإمكانية إعادة استخدام وتدوير الخشب من جديد داخل المنزل عقب استهلاكه بدلًا من التخلص منه عن طريق إعادة طلائه مرة أخرى أو تبديل طريقة استخدامه داخل المنزل .

شاب يبنى فيلا من الخشب

شاب يبنى فيلا من الخشب

شاب يبنى فيلا من الخشب

شاب يبنى فيلا من الخشب

شاب يبنى فيلا من الخشب

شاب يبنى فيلا من الخشب

شاب يبنى فيلا من الخشب