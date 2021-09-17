الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم (صور)

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الوحدة الصحية بقرية أم الرخم يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب ومدير مديرية  الشئون الصحية بمطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وعمد ومشايخ القرية. 

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محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم 


وقال محافظ مطروح إنه تمت أعمال  تطوير الوحدة الصحية من إحلال وتجديد بتكلفة 6 مليون جنيه تحت إشراف وتنفيذ مديرية اسكان مطروح وتتكون من طابقين على مساحة 428 م وعلى مساحة إجمالية 1200م2. 

وأضاف محافظ مطروح أن يضم الطابق الأول عيادات أسنان وكشف وطوارئ وملاحظة ومكتب صحة اسرة وتثقيف وتنظيم أسرة ومعمل متكامل، والطابق الثانى من سكن مجهز للأطباء والممرضات. 

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محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم 


وقدم محافظ مطروح التهنئة لأهالي القرية على افتتاح مبنى الوحدة الصحية التي ستقدم مزيد من الخدمات الصحية والطبية للأهالي وزائرى المحافظة خاصة على الطريق السياحي لهضبة عجيبة. 

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محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم 

ووجه محافظ مطروح  لمديرية الصحة بعرض تقرير يومى عن أعمال الوحدة، مع أهمية الحفاظ على كافة الاجهزة والمعدات والقوى البشرية بما يعمل على استقرار الخدمات الصحية المقدمة وأهمية إعلام الأهالي والتوعية بالخدمات التى تقدمها الوحدة الصحية للتيسير على الأهالي.

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محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم 
محافظ مطروح 6 مليون جنيه الوحدة الصحية قرية أم الرخم مطروح

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