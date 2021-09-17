حنونة وذكية وتميل إلى الحزن.. صفات عبلة كامل من برجها

"جدعة وأم مصرية أصيلة وأسلوبها عفوي".. هي عبلة كامل التي تتميز بالكثير من الصفات التي جعلتها من أقرب الممثلات إلى قلب الجمهور في الوطن العربي، ولدت في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر عام 1960 في القاهرة.

تنتمي عبلة كامل إلى مواليد برج العذراء الذي يتميز بالعديد من الصفات المختلفة نستعرضها معكم في التقرير التالي حسب خبيرة الأبراج منى أحمد.

ممتازات في التواصل:

من أكثر الصفات التي تميز الفنانة عبلة كامل ، أنها تعرف أن تتواصل مع كل من حولها بسبب مرونتها وذكائها في التعامل.

أصحاب شخصيات عفوية:

استطاعت عبلة كامل كسب محبة قلوب الجميع بسبب أدائها العفوي، وقد جسدت كل أدوارها بأسلوبها الخاص الذي علم في تاريخ السينما والدراما وأحبه الجمهور، ويعيدون مشاهده مع نكت ساخرة.

يحببن أن يبقين على طبيعتهن:

من أكثر ما يميز الفنانة عبلة كامل أنها لا تضع أي مساحيق تجميل، ولم تلجأ لأي عمليات تجميل وتصر على أن تكون هي، و ترتدي الملابس والاكسسوارات المناسبة لشخصيتها بأسلوبها الخاص.

يميلن إلى الحزن:

اشتهرت الفنانة عبلة كامل بتجسيد الشخصية النكدية، والتي تتأثر من أقل كلمة تسمعها من أي أحد سواء شريك او صديق، وتتفاعل مع مشاكل أولادها ومع من حولها بشكل كبير، حتى أنها تبكى عند تذكر مشاكل الغير ولا تكف عن البكاء حتى تحل مشاكلهم وتطمئن عليهم.

الحب أولوية في حياتهن:

لعبت دور المرأة التى تحب من طرف واحد كثيرا، وتطارد حبيبها طوال الوقت، وتعيش على أمل أن يشعر بها حبيبها ويبادلها نفس المشاعر، ودائما في كل أدوارها تعطي الحب أولوية في حياتها.

أذكياء:

تتميز الفنانة عبلة كامل بالذكاء الكبير، مما يساعدها دائما على إيصال رأيها بطريقة واضحة وذكية لكل من حولها واقتناعهم به.

صبورين:

تتميز عبلة كامل بالصبر في كل أدوارها تقريبا وفي الحقيقة أيضا وهذا ظهر بشكل واضح في كل أحاديثها الصحفية.

خفيفات الظل:

من اكثر مايميزها أنها شخصية خفيفة الظل بشكل كبير، ويظهر ذلك دائما في كل أدوارها المختلفة.

لديهم حنان كبير:

اشتهرت الفنانة عبلة كامل بأنها أم حنون، ولديها عاطفة كبيرة نحو الجميع فهي تستطيع احتواء الجميع وتؤمن مستقبلهم بأي شكل.