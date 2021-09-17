أبرزها الفستان المعقد.. جولة داخل معرض «ديور» في بروكلين (صور)

افتتح معرض كريستيان ديور في متحف بروكلين منذ عدة أيام لإبراز تصاميم علامة ديور التي لا تُنسى منذ بدء عصر العلامة التجارية الجديد عام 1947، وسيستمر المعرض حتى حتى 20 فبراير 2022.

ويتضمن المعرض عرض مجموعة كبيرة من الأشياء التابعة للعلامة التجارية حيث يعرض مائتي قطعة من الملابس الراقية بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الأرشيفية والرسومات وعناصر العطور القديمة والإكسسوارات واستعراض بعض العناصر المستمدة بشكل أساسي من أرشيفات ديور، وفقا لموقع rankar .



إسهامات رواد الموضة في المعرض

في صالات العرض المخصصة لديور سيلقى الضوء علي المخرجين الفنيين الذين خلفوه وهم إيف سان لوران ، ومارك بوهان ، وجيانفرانكو فيريه ، وجون غاليانو ، وراف سيمونز، وماريا غراتسيا كيوري.

كذلك يظهر المعرض تكريما للمساهمين المهتمين بالملابس الراقية.

وفي ختام المعرض سيتم الإحتفال بالفساتين التي ارتدتها النجوم من جريس كيلي إلى جينيفر لورانس.



تفاصيل معرض ديور في بروكلين

يبدأ المعرض بنقل الزوار إلى عام 1947 من خلال مجموعة حصرية من تصاميم الأزياء الأولي الراقية لكريستيان ديور، وفي ذلك الوقت ساهم التصوير الفوتوغرافي في إرتقاء العلامة التجارية، وقربها من الشخصيات البارزة في الصناعة مثل آني ليبوفيتز وديفيد لاشابيل.



وفي هذا المعرض تم جمع الأشياء التي تجعل العلامة التجارية Dior مميزة للغاية ، مثل الزخارف النجمية والتصميمات أحادية اللون، مع وجود أقسام مخصصة لكل مرجع من مراجع العلامة.

جولة داخل المعرض

تم تغليف الملابس في باريس قبل وصولها إلى المعرض في بروكلين.



نمط تصميم الأزياء الراقية الذي يمثل ورشة عمل دار ديور ذات اللون الأبيض الناصع.



تصوير بارع لكريستيان ديور في ورشته.

صور ظلية أيقونية من ديور.



أمثلة على الرموز المميزة للعلامة التجارية.



بعض التصميمات الحديثة لتفاصيل Dior الأساسية.



فستان معقد متدرج بدون حمالات من Enchanted Garden في المعرض، تكريما لنمط الزهور المحبب لديور.



المزيد من الأمثلة على تصاميم العلامة التجارية التي لا تنسى.



قطعة من شاشة Colorama في المعرض تحتفل بالتميز الذي تستخدمه العلامة التجارية.



كما يظهر في الصورة فستان Dior المخملي ذو العمود له جاذبية تحريرية وافرة.

المعرض في لمحة.



فساتين السجادة الحمراء من الأتيليه.



تطور علبة عطر Miss Dior.

إسكتشات وصور ديور معروضة عند مدخل المعرض.



جدير بالذكر ان دار الأزياء العالمية "ديور" سبق وقدمت العرض الفخم في باريس عام 2019، ثم انتقل إلى لندن وشنجهاي، قبل أن يجبره الوباء على التوقف، والآن تم افتتاح العرض الرائج في متحف بروكلين في 10 سبتمبر ويستمر حتى 20 فبراير 2022.