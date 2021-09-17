إضرابات فى مواقع ألمانية لإيرباص وإيروتيك بسبب إعادة الهيكلة

أضرب موظفو شركتي "إيرباص أوبيريشانز" و"بريميوم إيروتيك" لصناعة الطائرات اليوم الجمعة في مواقع بألمانيا بسبب خلاف حول خطط لإعادة هيكلة الشركتين.

وبحسب بيانات نقابة "آي جي ميتال" العمالية، شمل الإضراب موقع "إيرباص" في هامبورج وبوكستهوده وموقع "إيروتيك" في فاريل.

وكان من المتوقع أن يتوقف العمل في مواقع أخرى صباح اليوم.

وقال القيادي في النقابة، دانيل فريدريش: "نحن لا نحقق أي شيء على طاولة المفاوضات".

وتطالب النقابة بتسديد تعويضات نهاية الخدمة بقيمة ثلاثة أشهر عن كل عام عمل بمبلغ أساسي قدره 25000 يورو ، في حالة فقد الموظفين لوظائفهم، وذلك كشبكة أمان لنحو 13 ألف موظف.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب النقابة بالاتفاق على شرط المشقة لأعضاء النقابة وتدابير التأهيل لمدة عامين مع استمرار دفع الرواتب.

وكان رئيس شركة إيرباص، غيوم فوري، أعلن في أبريل الماضي أنه سيتم دمج أجزاء من "إيرباص أوبريشنز" وأجزاء كبيرة من شركة "بريميوم إيروتيك"، وهي شركة ألمانية لتصنيع الطائرات، في شركة تابعة جديدة في بداية عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء وحدة جديدة تركز على إنتاج الأجزاء الفردية والمكونات الصغيرة.

وفي سياق متصل، تستمر الأزمة في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11222 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 12969 إصابة.

وسجل المعهد 20 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 55 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.