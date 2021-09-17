الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات في ضبط أشخاص حاولوا الهجرة غير الشرعية من شرق الإسكندرية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول القبض على عدد من الأشخاص حاولوا  الهجرة غير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط مقابل مبالغ، وسؤال المهاجرين وضبط وإحضار المتهمين القائمين علي عملية السفر بطريقة غير مشروعة.

وكان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي باستقطاب وجلب مجموعة من الشباب المصريين من مختلفة المحافظات وتسكينهم في شقق بمناطق أبوقير والمعمورة والمندرة دائرة قسم شرطة المنتزة ثان، وذلك استعداد لتسفيرهم بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول الأجنبية "إيطاليا" عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط من خلال مركبتين تم تجهيزهما بمنطقة أبوقير مقابل مبلغ 100 ألف جنيه من كل منهم.

و عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم تحديد أماكن إيواء المهاجرين وعلى الفور ألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بصحتها واعترفوا بمضمون التحريات والتعرف علي بعض الأشخاص لتسفيرهم بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية، تحرر المحضر رقم 10639 لسنة 2021 إداري المنتزة ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.

طريقة غير شرعية ازمة المهاجرين هجرة غير شرعية الإسكندرية تحقيق

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