«القوى العاملة» تفتش على إجراءات مواجهة كورونا في 252 منشأة بالفيوم

قال علي أبو الحسن، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية تلقت خلال شهر أغسطس الماضي، 27 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 252 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، كشفت أنها تلقت خلال شهر يوليو الماضي، 14 شكوى عمالية، تم تحويل 6 شكاوي منها للقضاء، بالإضافة إلى تسوية 4 شكاوى، وتبقى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة، وأسفر عن تحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة.

وتابع أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 245 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، تلقت خلال شهر يونية الماضي، 21 شكوى عمالية، تم تحويل 13 شكوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 3 شكاوى تم حفظها، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 80 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة.

وقامت المديرية في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 279 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة.