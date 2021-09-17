رياح نشطة وفرص سقوط أمطار.. تفاصيل طقس اليوم الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، يكون نهارا حارًا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور"، أن طقس الليل سيكون لطيفًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما سيكون معتدلا على باقي الأنحاء في محافظات مصر.

وأكد شاهين أن هناك شبورة مائية تكونت في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مؤكدًا أن الرياح ستكون نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20%.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

درجة الحرارة في القاهرة مطابقة للسائدة خلال اليوم، وتكون 32 للعظمي و22 للصغري و34 للمحسوسة.

درجة الحرارة المتوقعة في الإسكندرية مطابقة للسائدة خلال أحوال الطقس اليوم وهي 29 للعظمي، و23 للصغري بينما تكون المحسوسة 32 درجة.

الأماكن الأعلى حرارة في مصر اليوم الجمعة، هي أسوان وأبوسمبل وإدفو وتصل العظمي فيها إلى 36ْ بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 37ْ في أسوان.

وتكون درجة الحرارة الأدني الجمعة للعظمي 28ْ في كاترين، والتى تصل الصغري فيها إلى 17 درجة.

درجات الحرارة غدا السبت"

أما عن درجات الحرارة غدا السبت ستكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 33 ـ 35

السواحل الشمالية 30 ـ 32

جنوب سيناء 35 ـ 37

شمال الصعيد 34 ـ 35

جنوب الصعيد 36 ـ 37

درجات الحرارة الأحد المقبل

القاهرة والوجه البحري 35 ـ 37

السواحل الشمالية 31 ـ 33

جنوب سيناء 36 ـ 38

شمال الصعيد 36 ـ 38

جنوب الصعيد 39 ـ 40