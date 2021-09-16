التحفظ على ربع طن لحوم مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على ربع طن لحوم مجهولة داخل ثلاجة بدون ترخيص وكميات من مقاطعات اللحوم بمحل جزارة مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئولون المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة حفظ لحوم ومواد غذائية بدون ترخيص، لحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها على المواطنين.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها وعثر على 250 كيلو لحوم ضأن مبردة مذبوحة خارج المجازر ومزورة الأختام.

كما تم ضبط مسئول عن محل جزارة بدون ترخيص من الجهات المختصة لحيازته كميات كبيرة من مصنعات اللحوم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.