رئيس حزب العمال السابق ببريطانيا يقف إلى جانب الصين في صراعها مع التحالف الجديد

أثار رئيس حزب العمال السابق جيريمي كوربين ضجة بعد انحيازه إلى الصين في الخلاف بشأن اتفاقية الدفاع البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة وأستراليا.

واتهم كوربين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببدء "حرب باردة جديدة" باتفاقه المعروف ب"اوكوس" في إشارة إلى أسماء الدول الثلاث، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيتعاون الحلفاء الثلاثة في تطوير أول أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية للبحرية الأسترالية.

وأعلن كوربين أن "بدء حرب باردة جديدة لن يجلب السلام والعدالة وحقوق الإنسان للعالم" وفق ما قاله على موقعه على الانترنت.

وأشاد رئيس الوزراء الليلة الماضية بالاتفاقية ووصفها بأنها "حيوية للدفاع عن مصالحنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وقال إن التحالف الثلاثي "سيقربنا أكثر من أي وقت مضى" وكان مهمًا "لحماية شعبنا في الوطن".

على صعيد آخر، قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إن نحو 4.2 مليون شخص بالغ دون سن الأربعين في البلاد لم يتلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

أضافت سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، الخميس، أن نسبة الذين ظلوا غير ملقحين تبلغ 21٪ في اسكتلندا و25٪ في إيرلندا الشمالية، و22٪ في إنجلترا و23٪ في ويلز.

وأتاحت السلطات البريطانية الجرعات الأولى من لقاح كورونا لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر نهاية شهر يونيو الماضي.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بريطانيا يبلغ حتى الآن ما يقارب 7.3 مليون شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.