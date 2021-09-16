الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 2432 إصابة و46 وفاة بكورونا فى 24 ساعة

المغرب
المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 2432 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 913.423 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 23.052 من الفحوصات بلغ 8.533.903 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

أضاف البيان: أنه تم تسجيل 46 وفاة ليصل العدد إلى 13.775، كما تم تسجيل 3672 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 872.976.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي 5 أيام.

الصحة المغربية فيروس كورونا الاصابات الوفيات المغرب

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