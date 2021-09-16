الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا تسجل 4441 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا الخميس، استمرار ارتفاع إصابات كورونا، حيث تم تسجيل 4441 إصابة جديدة بالوباء و71 وفاة جراء تداعيات الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية، في بيان أوردته صحيفة رومانيا جورنال، أن إجمالي مصابي كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد بلغ مليونًا و135 ألفًا و27 مُصابًا، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 35 ألفًا و286 حالة وفاة، بينما بلغت حصيلة التعافي مليونًا و73 ألفًا و552 شخصًا على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

رومانيا كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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