«الداخلية» تمنح الجنسية الأجنبية لـ21 مع احتفاظهم بالمصرية

أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً، اليوم الخميس، يتضمن السماح لـ21 مواطنًا مصريًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا أولهم كريم أحمد حسني عبدالرحمن وأخرهم السعيد محمد السعيد شحاته بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الخميس 16 سبتمبر، تفاصيل القرار الذي تضمن أسماء المسموح لهم التجنس وجنسياتهم الجديدة.