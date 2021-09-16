الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تمنح الجنسية الأجنبية لـ21 مع احتفاظهم بالمصرية

الجنسية الأجنبية
الجنسية الأجنبية

أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً، اليوم الخميس، يتضمن السماح لـ21 مواطنًا مصريًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا أولهم كريم أحمد حسني عبدالرحمن وأخرهم السعيد محمد السعيد شحاته  بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الخميس 16 سبتمبر، تفاصيل القرار الذي تضمن أسماء المسموح لهم التجنس وجنسياتهم الجديدة.

وزارة الداخلية الجنسية المصرية الجريدة الرسمية منح الجنسية المواطن المصري الجنسية الأجنبية منح الجنسية الأجنبية التجنس بالجنسية الاجنبية

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