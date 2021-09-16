الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث بريطانى: منح «طالبان» الشرعية الدولية «خطأ كارثى»

طالبان
طالبان

بينما تتردد بعض الدول في الاعتراف بحكومة تقودها حركة طالبان في أفغانستان، فإن ثمة دولا أخرى تبدي استعدادها للاعتراف والتعامل مع ذلك النظام، ربما بدافع المصلحة أو اطمئنانا إلى المؤشرات التي تصدرها الحركة بأنها ترتد عن مسارها السابق.

ويقول الباحث البريطاني كون كوجلين، محرر شئون الدفاع والشئون الخارجية في صحيفة «ديلي تليجراف»، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، إن المحاولات الساذجة من جانب عدد من القوى الغربية الكبرى لتعزيز العلاقات مع نظام طالبان الذي تم تنصيبه حديثا في كابول تقوضها المواقف المتشددة التي يتبناها النظام الجديد.

ويضيف كوجلين، زميل معهد جيتستون، أنه في أعقاب استيلاء حركة طالبان على أفغانستان الشهر الماضي، أعرب عدد من القادة الغربيين البارزين عن استعدادهم للعمل مع النظام الأفغاني الجديد، في أعقاب مزاعم بعض قادة طالبان بأنهم يريدون إنشاء شكل من أشكال الحكم أكثر اعتدالا من نظام طالبان السابق الذي أرهب البلاد في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وفي أعقاب استيلاء الحركة على البلاد، بذل قادة طالبان قصارى جهدهم للتأكيد على خططهم الرامية إلى وضع نهج أكثر اعتدالاً. 

وفي أول مؤتمر صحفي لهم بعد السيطرة على البلاد، وعد قادة الحركة بحماية حقوق المرأة، وضمان حرية الإعلام، وعرضوا عفوا على مستوى البلاد عن المسئولين الحكوميين والعسكريين في حكومة الرئيس أشرف غني السابقة، التي انهارت في حالة من الفوضى بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي.

كما ذكر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الجماعة المسلحة، إن طالبان ترغب في إقامة علاقات سلمية مع الدول الأخرى، وأنه لن يسمح لأى جماعة باستخدام الأراضى الأفغانية لشن هجمات ضد أى دولة. 

وقال مجاهد: "أود أن أؤكد للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنه لن يتعرض أحد لأذى.. لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين".

طالبان أفغانستان نظام طالبان كابول النظام الأفغاني الجديد

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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