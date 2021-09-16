الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين رضا تكشف عن تعرضها للخيانة من أعز صديقاتها

شيرين رضا
شيرين رضا

حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة على برنامج “بصراحة” الذي  تقدمه الفنانة يسرا على شاشة “إم بي سي”.

وتحدثت “رضا” في أحداث كانت مفاجأة للجمهور، منها تعرضها للخيانة من أعز صديقاتها.

وقالت:"تعرضت لخيانة الصديقة والزوج معا، مرة تعرضت للخيانة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي.. ومش مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ماتوجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى.. لأن الست أكتر واحدة بتحس بالست اللي زيها وما كنتش أتوقع إن ده يحصل خالص".

يعرض لشيرين رضا مسلسل "60 دقيقة" بطولة ياسمين رئيس، شيرين رضا، محمود نصر ونخبة من النجوم، والمسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي عبر منصة شاهد بداية من اليوم.

وكانت الإعلامية ريم ميلاد أجرت مؤخرا حوارا مع النجمة شيرين رضا ببرنامج "Et بالعربي" بعد إعلان ابنتها نور عمرو دياب عن خطبتها.

وعلقت شيرين رضا على الخطوبة وقالت: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا، ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى برايفت بنا".

وتعود شيرين رضا، خلال أيام لتصوير أحداث دورها في فيلم تحت "تهديد السلاح" بمنطقة الشيخ زايد، مساء غدٍ الأحد، وذلك بعد التوقف خلال إجازة عيد الأضحى.

وانطلق تصوير أول مشاهد “تحت تهديد السلاح” في شهر مارس الماضي، وتوقف تصوير العمل أكثر من مرة لانشغال أبطاله بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية التي عرضت هذا العام، وكذلك مرض الفنانة دلال عبد العزيز ووفاة الفنان سمير غانم.

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الطلاق الشفهى

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