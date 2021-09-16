الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تؤكد تضامنها مع ليتوانيا في مواجهة التحديات الجيوسياسية

بلينكن
بلينكن

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة لليتوانيا.
وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال اجتماع بلينكن مع نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس في واشنطن العاصمة.
وأكد الوزيران التزامهما المشترك بالأمن الجماعي داخل حلف الناتو والتعاون القوي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دفع عملية السلام والازدهار والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر الأطلسي وفي جميع أنحاء العالم. 
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على تضامن الولايات المتحدة الراسخ مع ليتوانيا حليفتها في الناتو وشريكتها في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة التحديات الجيوسياسية للاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار الاقتصادي. 
وناقش الوزيران الجهود المبذولة لمساعدة ليتوانيا على بناء سلسلة توريد مرنة وتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي. 

وفي سياق متصل، وافقت المفوضية الأوروبية الأربعاء، على صرف 289 مليون يورو إلى ليتوانيا كتمويل مسبق، وهو ما يعادل 13٪ من إجمالي المنح والقروض المُخصصة للبلاد، لمساعدتها في جهود الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن ليتوانيا أصبحت بذلك واحدة من أولى الدول التي تتلقى مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في ليتوانيا.

ومرفق “RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان: أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في ليتوانيا، التي سوف تتلقى 2.22 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها.

وزير الخارجية الامريكي الخارجية الامريكية واشنطن الولايات المتحدة ليتوانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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