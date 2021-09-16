تفاصيل وفاة مغنى الراب رامى دنجوان

كشف الراب المصري محمد أسامة تفاصيل وفاة مغني الراب رامي عبد النبي الشهير بـ رامي دنجوان و الذي بزغ نجمه في عام 2011.

وقال "أسامة"، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، إن رامي دنجوان لم يتعرض للإصابة بفيروس أو مرض قاتل تسبب فى وفاته؛ بل كان الاكتئاب فقط هو ما أودى بحياته.

وأضاف “أسامة": "الدنجوان" مر بفترة اكتئاب حاد وإحباط تسببت فى دخولة العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة فى 30 يوليو الماضي، وقومت فى ذلك الوقت بكتابة منشور على صفحتي الشخصية عبر "فيسبوك" لمطالبة الجمهور بالدعاء له، حتى تلقيت خبر وفاته".

أبرز أغاني رامي دنجوان

كان رامي دنجوان قد أـطلق عدد من أغاني الراب والتى تناولت العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، أبزرها (كلام كبار - عالم تالت - غضب إلهي - الغول - أحلام مؤجلة - خصلة بيضه- المصري - بلد العجايب).