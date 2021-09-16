الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل وفاة مغنى الراب رامى دنجوان

الراب المصري رامي
الراب المصري رامي دنجوان

كشف الراب المصري محمد أسامة تفاصيل وفاة مغني الراب رامي عبد النبي الشهير بـ رامي دنجوان و الذي بزغ نجمه في  عام 2011.

 

وقال "أسامة"، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، إن رامي دنجوان لم يتعرض للإصابة بفيروس أو مرض قاتل تسبب فى وفاته؛ بل كان الاكتئاب فقط هو ما أودى بحياته.

 

وأضاف “أسامة": "الدنجوان" مر بفترة اكتئاب حاد وإحباط تسببت فى دخولة العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة فى 30 يوليو الماضي، وقومت فى ذلك الوقت بكتابة منشور على صفحتي الشخصية عبر "فيسبوك" لمطالبة الجمهور بالدعاء له، حتى تلقيت خبر وفاته".

 

أبرز أغاني رامي دنجوان

كان رامي دنجوان قد أـطلق عدد من أغاني الراب والتى تناولت العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، أبزرها (كلام كبار - عالم تالت - غضب إلهي - الغول - أحلام مؤجلة - خصلة بيضه- المصري - بلد العجايب). 

رامي دنجوان محمد أسامة ضد الحكومة الراب المصري اغانى راب أغنية ضد الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

للمسافرين إلى السعودية.. تعرف على الفئات المستثناة من الدخول للحجر الصحى

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة