الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سنعمل بشكل وثيق مع فرنسا

جو بايدن
جو بايدن

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ الولايات المتّحدة "تتطلّع للعمل بشكل وثيق مع فرنسا وشركاء رئيسيين آخرين" في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، في رسالة طمأنة إلى باريس بعد انخراط واشنطن ولندن وكانبيرا في شراكة أمنية جديدة قد تطيح بمشروع عسكري فرنسي-أسترالي ضخم.


وقال بايدن إنّ "فرنسا بالخصوص لديها وجود مهمّ في منطقة الأطلسي-الهندي وهي شريك وحليف أساسي".
 

وأتى تصريح بايدن إثر إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا شراكة أمنية جديدة ستستحوذ كانبيرا بموجبها على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي، في خطوة من شأنها أن تطيح بصفقة ضخمة تناهز قيمتها 31 مليار دولار أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية تقليدية.

 

وفي سياق أخر، يعتزم الرئيس جو بايدن الإعلان، عن مجموعة عمل جديدة مع بريطانيا وأستراليا لمشاركة التقنيات
المتقدمة في محاولة مبطنة بشكل خفيف لمواجهة الصين، حسبما قال مسؤول بالبيت الأبيض وموظف بالكونجرس لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.


وبحسب الصحيفة، سوف تسهل مجموعة العمل الثلاثية التي تعرف بالاختصار أوكوس، على الدول الثلاث تبادل المعلومات والمعرفة في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية والأنظمة التي تعمل تحت الماء وقدرات شن هجوم بعيد المدى.


وصرح أحد المصادر بأنه سيكون هناك عنصر نووي في الاتفاق الذي تشارك فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معرفتهما حول كيفية الحفاظ على البنية التحتية للدفاع النووي.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن موريسون و جونسون سوف ينضمان لبايدن من خلال تقنية الفيديو خلال الإعلان عن الاتفاق المشترك مساء اليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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