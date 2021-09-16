القبض على أخطر 5 متهمين من تجار المخدرات بسوهاج

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضربة موجعة لأخطر البؤرة الإجرامية تخصصت في ترويج المخدرات بكافة أنواعها في دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، حيث تمكنت القوات من إلقاء القبض على 5 متهمين من عائلة زرزور أخطر تجار المخدرات بسوهاج، وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات ومبلغ مالي، وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وردت المعلومات إلى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن استفحال خطر النشاط الإجرامي لإحدى العائلات بمركز العسيرات وترويجهم لكافة أنواع المخدرات.

وأكدت تحريات مفتش مباحث المخدرات بالإدارة العامة بسوهاج، صحة المعلومات وتم إعداد حملة مكبرة مدعومة بقوات أمن سوهاج ومركز شرطة العسيرات بإشراف مدير أمن سوهاج.

بمداهمة القوات منازل المتهمين من عائلة زرزور، ألقي القبض على 5 متهمين وبحوزتهم 25 طربة حشيش وكيلو افيون ونص كيلو شابو وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ 130 ألف جنيه هواتف محمولة للاتصال بالعملاء ودراجات بخاريه تستخدم في بيع وترويج المخدرات وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقي مدير امن سوهاج، إخطارًا مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد محمد كمال، رئيس مباحث مركز ساقلتة، بقيام عدد من المواطنين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز ساقلته مسرحا لهم.

وعقب استئذان النيابة العامة تم تنفيذ حملة أمنية وضبط كل من «أحمد.ت.ا»، 30 عامًا، عامل مقيم بالعوامية مركز ساقلتة، بحوزته 21 قطعة من مخدر الحشيش، و«ياسين. م. م» 44 سنة عامل مقيم بالطوايل الغربية، وضبط بحوزته 35 قطعة لمخدر الحشيش، و«أشرف. م. ع» 41 سنة عامل مقيم بالكتكاتة وضبط بحوزته 2 طربة حشيش، ومبلغ 1100 جنيهاً و بندقية آليه.

وتم ضبط «مجدى. ت. ا» و شهرتة «الشمندى»، 49 سنة عامل مقيم سفلاق مركز ساقلتة، وضبط بحوزته طربه حشيش و20 قطعة لمخدر الحشيش، وضبط «حمادة. ح. ع» وشهرتة «مصلح» 32 سنة عامل مقيم سفلاق مركز ساقلتة، وضبط بحوزته نصف طربة حشيش و23 قطعة لمخدر الحشيش، وتم ضبط «اليمنى. ا. ر»، 60 سنة عامل مقيم بالعوامية مركز ساقلتة وضبط بحوزته 24 قطعة لمخدر الحشيش و22 فرص مخدر، وحررت المحاضر اللازمة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.