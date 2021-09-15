بتكلفة 148 مليون.. محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير منطقة الحضرة الجديدة، بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه والتي يستفيد منها ١٢١ ألف أسرة بنطاق حي وسط.

وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة ومتبقي فقط نسبة ٥٪ من أعمال الرصف، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من قطاع الإنارة بنسبة ١٠٠٪ بتكلفة ٥.٧ مليون جنيه. والانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالإضافة إلى تركيب ٨٦٦ شنيشة جديدة بتكلفة ٥٦ مليون جنيه. وجاري الإنتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة بتكلفة ٧٤ مليون جنيه بعدد ٣٣٣ شارع بأطوال تبلغ ٣٥ كم.

والتقى المحافظ بعدد من أهالي المنطقة للاستماع إليهم، موضحاً أن المحافظة حريصة علي تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم في كافة القطاعات.

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة. كما شدد على منع أي إشغالات أو تعديات بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور م. أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتورة ميرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ورجب النقيدي رئيس حي وسط، هدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

وأمر محافظ الإسكندرية، خلال جولته رئيس حي وسط بإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، مشدداً على تشميع المحال المخالفة وتوقيع غرامات فورية عليهم.

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة



وكلف المحافظ مدير عام المتابعة بالمحافظة بالتواجد اليومي والتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو تعديات بشارع الزهور، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمحاسبة أي مقصر.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم أعمال تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه، في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة.

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة

محافظ الإسكندرية يتابع تطوير منطقة الحضرة الجديدة