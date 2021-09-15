الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام بدهب ونويبع

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 من 210 درجة إلى 200 درجة لدهب ونويبع.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي حرصاً على صالح أبناء المحافظة من الطلاب في هذه المرحلة الدراسية، نظراً لوجود عدد من الطلاب المقيدين  بمدارس المرحلة الإعدادية التابعة لإدارة دهب ونويبع، والذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بالمرحلتين الأولى والثانية للقبول بالصف الأول الثانوي.

وأشار اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء إلى أن ذلك يأتي أيضا نظراً لأن الكثافات الطلابية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للصف الأول الثانوي العام تسمح بالنزول بالحد الأدنى للقبول بإدارتي دهب ونويبع.

نويبع دهب جنوب سيناء الطلاب الثانوي العام

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