رحل الجسد وبقيت أعماله خالدة.. اليوم ذكرى ميلاد عزت العلايلي الـ87

عمالقة الشاشة المصرية لم يرحلوا عن عالمنا، لكنهم تركوا لنا إرثًا كبيرًا من الفن، يورث للأجيال القادمة، فالفنان عزت العلايلي صاحب تاريخ حافل بالأعمال الفنية من بداية المشوار وحتى وصوله للقمة من سينما إلى مسرح التليفزيون، فكان نموذجًا مشرفًا من صناع السينما، يحترمه كل المقربين والجماهير.

وتحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكبير عزت العلايلى، صاحب الأعمال الفنية الخالدة والتي ما زالت باقية حتى الآن رحل بجسده ولكن خالد بأعماله.

ميلاده

ولد الفنان عزت العلايلي في 15 سبتمبر عام 1934، في حي باب الشعرية بالقاهرة، وبعد ذلك حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ المسيرة بعد عامين من تخرجه لأنه كان يعول أسرته بأكملها بعد وفاة والده.



فكان بداية مسيرته من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة".



التكريمات

- حصل الفنان عزت العلايلي على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات".

- حصل أيضًا على درع تكريمي في مهرجان ART السينمائي لعام 2009

- كما تم تكريمه في مهرجان وهران للفيلم العربي لعام 2017.



ترصد "الدستور" أهم الأعمال التي قدمها العلايلي

المسلسلات

مسلسل "قيد عائلي"

- ستائر الخوف

- نظرية الجوافة

- ربيع الغضب 2

- ويأتى النهار

- شادر السمك

- موعد مع الوحوش

- سنوات الحب والملح

- مسك الليل

- وعادت القلوب

- عسكر وحرامية

- دعوة فرح

- كارنتينا

- ينابيع العشق

- المنصورية

- المهنة طبيب

- سلم المجد

- الحب والاختيار

- أزمة الدرملي

- احلام مؤجلة

- ناس من زمن فات

- الحسن البصري

- نور القمر

- نوبة صحيان

- وتمضي الايام

- سنوات الغضب

- النوارس والصقور

- شيء في صدري

- طارق من السماء

- الطبري

- الجسر

- بوابة المتولي

- عبدالله النديم

- اللقاء الأخير

- وقال البحر

- الباقي من الزمن ساعة

الأفلام

فيلم " تراب الماس"

رجل من نار

دسوقي أفندي في المصيف

عاد لينتقم

الأب الثائر

بئر الخيانة

الصبر في الملاحات

الورثة

الإنس والجن

الطاغية

المنتقمون

المجهول

القادسية

أهل القمة

سأكتب اسمك على الرمال

خائفة من شيء ما

ولا عزاء للسيدات

عيب يا لولو .. يا لولو عيب

أغنية الحب والموت

السقا مات

شلة الأنس

على من نطلق الرصاصن

لا تتركني وحدي

ذئاب لا تأكل اللحم

ذات الوجهين

أولادنا في لندن

لحظة حياة

بنت بديعه

الأبرياء

الأرض

3 وجوه للحب

قنديل أم هاشم

السيد البلطي

معسكر البنات

الرجل المجهول

رسالة من امراة مجهولة

بين القصرين

إلى أين تأخذني هذه الطفلة

توت عنخ آمون

من أطلق هذه الرصاصة

ساعة بعمر انسان