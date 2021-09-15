مسجد على الطراز الفرعوني يثير جدلا على السوشيال ميديا وغضب أهالي الفيوم (صور)

أثار بناء مسجد على الطراز الفرعوني بقرية النزلة في الفيوم، حالة من الجدل والغضب بين رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وقال محمد شفيق، من أهالي القرية، إن المسجد مُقام تقريباً على مساحة قيراطين، وتم إنشائه بالجهود الذاتية والتبرعات من أهالي القرية عند منطقة الفخار السياحية، ولا نعلم أنه سيتم عمل نقوشات فرعونية لحد السخرية منها.

وأكد الشيخ خالد دراز، وكيل مديرية أوقاف الفيوم، أن الأمر قائم على الإدارة الهندسية وسوف يتم مخاطبتها لتوضيح أمر هذا المسجد وموقفه وهل تم تقديم رسم يوضح بناءه على الطراز الفرعوني من عدمه، فإذا تم تقديمه والأوراق سليمة سيتم استكمال بناءه، وفي حالة المخالفة سيتم إحالة الواقعة للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مسجد على الطراز الفرعوني

مسجد على الطراز الفرعوني

مسجد على الطراز الفرعوني

مسجد على الطراز الفرعوني

مسجد على الطراز الفرعوني