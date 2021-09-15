إغلاق وتشميع 8 مقاهٍ وكافيهات فى كفر الزيات بالغربية

اعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بقيادة محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 8 مقاهٍ وكافيهات في نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.



وجاء ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تمت مصادرة 41 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.



فيما قال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 7 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

ووجه طارق رحمي محافظ الغربية، بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكل قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.

ومن جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفرالزيات التعليمية في جميع القرى، مراكز الدروس الخصوصية وديوان الإدارة، ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفرالزيات في جميع القطاعات.



يأتي ذلك في إطار الحملة المكبرة على مركز ومدينة كفرالزيات والتي ستستمر على مدار أسبوع كامل، طبقًا لتوجيهات محافظ الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.

وكانت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وأحياء الغربية، قد شنت حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، استمرارًا للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 46 شيشة وتحرير 255 محضرا متنوعا بين "103 عدم ارتداء كمامة، 45 نظافة، 12 بيئة، 56 إشغال، 39 مخالفة مواعيد" بجانب فض 7 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 8 مراكز دروس خصوصية وتطهير 183 منشأة.