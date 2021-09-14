الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء العمل الرسمي داخل قسم شرطة المنيرة الغربية

قسم شرطة المنيرة
قسم شرطة المنيرة الغربية

بدأ اليوم الثلاثاء، العمل فعليا بقسم شرطة المنيرة الغربية الذي افتتح رسميا اليوم الثلاثاء. 

وأناب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، لافتتاح قسم شرطة المنيرة الغربية الجديد الذي يشمل منطقتي المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية بعدما كانتا تابعتين لقسم شرطة إمبابة. 

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قسم شرطة المنيرة الغربية 

وكشفت مصادر أمنية أن القسم بدأ العمل على إنشائه منذ فترة نظرا لأن دائرة قسم شرطة إمبابة واسعة وتشمل عدة مناطق وكان يتم العمل من خلال نقطة شرطة المنيرة ثم تقرر تحويلها لقسم شرطة مستقل عن قسم إمبابة. 

حضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة بينهم اللواء عمرو طلعت مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء عاصم أبو الخير والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة. 

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قسم شرطة المنيرة الغربية 

واعتمد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة في شهر أغسطس الماضي حركة تنقلات الضباط التي تضمنت تعيين المقدم حسام العباسي رئيسا لمباحث قسم المنيرة الغربية، والعقيد وليد سميح مأمورا للقسم، والرائد أحمد فاروق نائب المأمور.

وخلال الحركة تم تقسيم قطاع شمال الجيزة لفرقتي مباحث عقب استحداث فرقة إمبابة والمنيرة وتعيين العقيد أحمد الوليلي مفتشا للمباحث بها والفرقة الأخرى تتضمن فرقة الوراق وأوسيم. 

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قسم شرطة المنيرة الغربية 

وأخطرت مديرية أمن الجيزة نيابة إمبابة التابعة للنيابة العامة بشمال الجيزة ببدء العمل رسميا في القسم الجديد وإحالة المحاضر إليها بدءا من اليوم الثلاثاء خاصة أن الفترة الأخيرة منذ شهر أغسطس كان العمل تجريبيا وتجرى التجهيزات اللازمة لبدء العمل رسميا. 

وعقب الافتتاح وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ضباط وأفراد قسم المنيرة الغربية بضرورة إحكام السيطرة على المنطقة ومنع الجريمة قبل وقوعها ومطاردة تجار المخدرات استجابة لشكاوى المواطنين إضافة إلى حسن معاملة المواطنين وتيسير معاملاتهم داخل القسم. 

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وائل لطفي

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