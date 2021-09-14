الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار ونينوى

خلية الإعلام الأمني
خلية الإعلام الأمني العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما في الرطبة ب‍الأنبار، وهو الذي استهدف القوات الأمنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية ومنطقة زنكورة وقاد سرقة الأسلحة في منطقة الخسفة و"٥ كيلو قبل التحرير"، والإرهابي الآخر تم القبض عليه في منطقة النمرود بنينوى، وأنهما مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب، مشيرة إلى ضبط 65 عبوة ناسفة ب‍الأنبار.

جدير بالذكر أن عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية في جنوبي شرقي العاصمة العراقية.

وأفادت عمليات بغداد في بيان بأن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من استخبارات وأمن بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد وبالتعاون مع القوة الماسكة للقاطع، من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب بعد رصد تواجده في منطقة الزعفرانية الواقعة في جنوبي شرقي العاصمة بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة المتهم المطلوب أيضا لرئاسة محكمة استئناف ديالي ـ إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. 

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

العراق الانبار نينوي خلية الاعلام الأمني الاستخبارات العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

لبنان يسجل 706 إصابات و8 وفيات بكورونا

الرئيس السيسى ونظيره الكونغولى يتبادلان الرؤى بشأن أبرز القضايا الإفريقية

إحالة طبيبين وموظف فى واقعة «السجود للكلب» للمحاكمة الجنائية

بوريل: ما حدث في أفغانستان مأساة حقيقية لشعبها ونكسة للغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا