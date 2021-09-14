القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار ونينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما في الرطبة ب‍الأنبار، وهو الذي استهدف القوات الأمنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية ومنطقة زنكورة وقاد سرقة الأسلحة في منطقة الخسفة و"٥ كيلو قبل التحرير"، والإرهابي الآخر تم القبض عليه في منطقة النمرود بنينوى، وأنهما مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب، مشيرة إلى ضبط 65 عبوة ناسفة ب‍الأنبار.

جدير بالذكر أن عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية في جنوبي شرقي العاصمة العراقية.

وأفادت عمليات بغداد في بيان بأن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من استخبارات وأمن بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد وبالتعاون مع القوة الماسكة للقاطع، من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب بعد رصد تواجده في منطقة الزعفرانية الواقعة في جنوبي شرقي العاصمة بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة المتهم المطلوب أيضا لرئاسة محكمة استئناف ديالي ـ إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.