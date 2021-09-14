محافظ بنى سويف: مبادرة حياة كريمة تستهدف 1600 مشروع خدمي

عقد د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لقاءً مع المواطنين بالسرادق الذي أقيم داخل فناء مدرسة جمال عبدالناصر بقرية بهبشين، بحضور العميد عماد الدين عبد السميع، المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلسي “النواب” و"الشيوخ".

وخلال اللقاء أدار المحافظ حوارًا مجتمعيًا مع المواطنين، تم خلاله طرح ومناقشة عدد من المطالب والاحتياجات في بعض القطاعات الحيوية من الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والتعليم والري.

أشار المحافظ إلى أن هذه المشكلات والمطالب يتم دراستها وبحثها مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها، لافتا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة تستهدف تحسين مستوى الخدمات والمرافق في تلك القطاعات التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية

محافظ بني سويف

وكلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية وأعضاءلجنة التنمية المتكاملة الخاصة بعقد جلسات ولقاءات حوارية مع الأهالي، ومناقشتهم في المشروعات التي يجري تنفيذها، والاستماع إلى آراء المواطنين والاستفادة منها، مع التعريف بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والعائد من تلك المشروعات والقرى المستفيدة منها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها في 66 قرية بمركزي ببا وناصر.

محافظ بني سويف

أوضح المحافظ أن المشروعات المستهدف تنفيذها في المبادرة تزيد عن 1600 مشروع في أكثر من 12 قطاعاً من القطاعات الخدمية من مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ 400 مشروعا في 20 قرية بمركز ناصر، و 1130 مشروعًا في 46 قرية بمركز ببا، فضلا عن عرض توضيحي presentation للمشروعات الجاري تنفيذها بدائرة مجلس قروي بهبشين، وتضمن الإشارة إلى الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها في قطاع التعليم والصحة والري والمجمعات الخدمية والشباب والطرق ومياه الشرب والصرف والصحي وغيرها.

أشار المحافظ إلى جولته اليوم والتي تفقد خلالها بعض مشروعات حياة كريمة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بمتابعة الموقف النفيذي لمشروعات الميادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية،لتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات والقطاعات لافتا إلى تكليفاته للجان المختصة من الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإعداد تقارير يشمل نسب التنفيذ و الإنـجاز وتذليل المعوقات أولاً بأول،بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.